БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
728 відвідувачів онлайн
Новини Влада
13 359 11
призов (13) військовий обов'язок (8) Мінекономрозвитку (1724) військкомат (39) Свириденко (81)

Уряд відмовився від системи "єВідрядження", виїзд за кордон дозволять всім заброньованим чоловікам, – Свириденко

Новини БізнесЦензор Влада

кордон

Уряд відмовиться від запровадження системи "єВідрядження", яка передбачала видачу дозволів для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану за умови внесення грошової застави, натомість виїздити з країни дозволять всім заброньованим відповідно до нового закону співробітникам.

Про це перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко розповіла у інтерв'ю українській редакції Forbes.

"З урахуванням проєкту нової постанови про бронюванню, окрема процедура "єВідрядження" втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів", – заявила Свириденко.

Вона нагадала, що новий закон дозволяє бронювати співробітників, які працюють у державних органах, органах місцевого самоврядування та на критично важливих для функціонування економіки підприємствах, а також в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання.

"Наразі Міністерство економіки підготувало проєкт постанови, який деталізує та унормовує критерії та порядок організації бронювання. Нині він перебуває на погодженні", – повідомила Свириденко.

Вона зауважила, що фінальне рішення залишається за Міноборони та Генштабом.

"Не може бути іншої позиції, бо в країні триває війна. У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо", – запевнила очільниця Мінекономіки.

Свириденко додала, що Мінекономіки планує перевести бронювання в електронний формат.

Читайте також: Експерти Ради розкритикували законопроєкт про розширення категорій чоловіків, які можуть виїхати за кордон

Як повідомлялося,19 серпня за підсумками засідання уряду був анонсований запуск з 1 вересня в експериментальному режимі програми "єВідрядження", що дозволяє фізичним особам-підприємцям та компаніям за дотримання низки умов відправити до короткострокового закордонного відрядження низку співробітників. яким зараз такий виїзд заборонено.

Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль вирішив відкласти підписання ухвали. У середині вересня він повідомив, що документ має бути доопрацьований, однак з того часу він так і не набув чинності. 

Натомість з 1 грудня набули чинності зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Зокрема, закон передбачає бронювання військовозобов'язаних, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, має встановити Кабмін.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розроблена нова система для зелених та їх фітнес-тренерів - "еВтеча"...
показати весь коментар
27.12.2022 15:55 Відповісти
Чиновникам всюди у нас дорога, чиновникам всюди у нас почет, одним слов суки зелені.
показати весь коментар
27.12.2022 23:08 Відповісти
Дик, все ж для народу...ну, тобто - слуг народу.))))
показати весь коментар
27.12.2022 22:16 Відповісти
самое тупое решение в мире. где вообще гарантия что людей из "стратегическо важные отраслей" а также "госслужащих" не возьмут в оборот\не перевербуют\возьмут в заложники семью и т.п. заграницей? таким вообще нужно запретить выезд. а чиновникам - еще на пять лет после покидания должности чтобы не слил\сливал инфу.
показати весь коментар
27.12.2022 22:23 Відповісти
"хужєнібудіт", " хотьпаржом", "Какаяразница", ?
Далі буде...
показати весь коментар
28.12.2022 00:34 Відповісти
виїзд за кордон дозволять всім заброньованим чоловікам Джерело: https://biz.censor.net/n3389598

У нас є лише одні "заброньовані" чоловіки, - це наші сталеві хлопці на фронті.

показати весь коментар
28.12.2022 12:39 Відповісти
Уряд відмовиться від запровадження системи "єВідрядження", яка передбачала видачу дозволів для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану за умови внесення грошової застави, натомість виїздити з країни дозволять всім заброньованим відповідно до нового закону співробітникам.
Зокрема, закон передбачає бронювання військовозобов'язаних, які працюють:
в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів.
Чиновників і депутатів не тільки не можуть мобілізувати бо вони багато корисної роботи роблять для народу , а і можуть без застави виїхати за кордон під час війни тому що перед законом всі рівні, але вони трішички рівніше, ну зовсім трошички , або ти із багнюки да в пани, або пропав.
показати весь коментар
28.12.2022 13:34 Відповісти
Одні можуть кататися за кордон,другим-зась.перші мають круті зарплати а другі на фронт ,в армію відбудови за ср.них 6500гр
показати весь коментар
06.05.2023 12:50 Відповісти
 
 