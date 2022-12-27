Україна підвищила тариф на транзит російської нафти на 18%

Із 1 січня 2023 року Україна підніме тариф на транспортування російської нафти українською ділянкою трубопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини на 2,1 євро – до 13,6 євро за тонну.

Як пише ТАСС із посиланням на дані "Транснєфті", відтак ціна зросте на 18,3%, передає "Комерсант".



Раніше стало відомо, що в листопаді "Укртранснафта" надіслала російському оператору "Транснєфті" листа, у якому йшлося, що масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі України призвели до дефіциту електроенергії та палива, а також до підвищення його вартості.

У листі компанія повідомляла про намір підняти тариф на 2,1 євро. Офіційний представник "Транснєфті" Ігор Дьомін тоді підтвердив отримання листа та заявив, що компанія готує звернення до урядових структур.

У квітні тариф на транзит російської нафти територією України зріс із 9 євро до 11,5 євро за тонну, з початку року він збільшився на 51%.

Як повідомлялося, 15 листопада поставки російської нафти до Східної Європи були припинені на день після того, як електростанція, яка обслуговує трубопровід в Україні, була вражена артилерійським обстрілом. Того дня Росія випустила по Україні близько 100 ракет.