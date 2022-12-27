Видатки бюджету Росії через війну незаплановано зросли на 25%

У Росії виникли непередбачені федеральним бюджетом витрати, які неможливо було врахувати при ухваленні бюджету на 2023 рік, внаслідок чого загальні видатки бюджету у 2022 році перевищать 30 трильйонів рублів, порівняно з 29 трлн, що передбачалися ще у вересні.

Про це повідомив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, передає російське інформагентство РБК.

Водночас зведений бюджетний розпис на 2022 рік станом на 22 грудня свідчить, що витрати бюджету РФ можуть досягти 31 трлн рублів, випливає з даних порталу "Електронний бюджет".

У 2021 року витрати федерального бюджету становили 24,8 трлн рублів, тобто номінальне зростання витрат може досягти 21-25% при очікуваній інфляції у районі 12% наприкінці 2022 року й близько 14% загалом протягом року.

Сілуанов пояснив, що вже в ході бюджетного процесу, коли проект бюджету перебував у парламенті, виникла "низка видатків" 2023 року, які неможливо було врахувати у проєкті.

"Бачимо можливість низку витрат наступного року провести цього року... Для того, щоб не руйнувати весь бюджетний процес, ми ухвалили рішення про те, щоб ці довитрати компенсувати цього року", – сказав Сілуанов.

У результаті дефіцит бюджету РФ у 2022 році зросте до 2% ВВП, порівняно із передбаченими спочатку 0,9% ВВП. На 2023 рік, як і раніше, планується дефіцит також 2% ВВП (зазначені дефіцити 2022 і 2023 років даються без урахування відстрочених страхових внесків для низки організацій та індивідуальних підприємців на суму 0,77 трлн руб., які не надійшли до бюджетної системи в 2022 році, але надійдуть у наступному).

За словами Сілуанова, частина додаткових витрат 2023 року, перенесених на 2022-й, має соціальний характер, інша частина видатків стосується конфіденційних асигнувань, які не підлягають розкриттю, додав міністр.

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Як повідомлялося, вже у першій половині 2022 року частка видатків федерального бюджету РФ за закритими статтями зросла до 18,6% від усіх видатків російського бюджету, що стало найбільшим значенням з 2016 року.

Повна сума витрат російського бюджету у першому півріччі склала 12,62 трлн рублів, на відкриті статті бюджету припало 10,27 трлн рублів. Це свідчить про значне збільшення видатків у другому півріччі 2022 року, після ухвалення російською владою рішень про переведення ВПК на посилений режим роботи і оголошення мобілізації.