В уряді Росії визнали зростання знижок на російську нафту через санкції ЄС
Новини БізнесЦензор Енергетика Фінанси
Дисконт на російську нафту Urals порівняно з маркою Brent за останній місяць зріс через подовження експортних маршрутів внаслідок втрати європейського ринку.
Про це віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив у інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, повідомляє РБК.
"Звичайно, подовжуються маршрути, тому дисконт і став вищим, ніж місяць тому", – визнав російський урядовець.
Водночас він сподівається, що різниця в цінах на російську нафту та марки Brent зменшиться після стабілізації логістичних ланцюжків.
За словами Новака, минулого разу різке зростання дисконту спостерігалося після початку російського вторгнення в Україну у березні-квітні, але протягом наступних чотирьох місяців він зменшився вдвічі.
"Минулого разу на стабілізацію нових логістичних ланцюжків знадобилося близько чотирьох місяців, цього разу буде приблизно стільки ж", – вважає російський чиновник.
У вересні заступник глави Російського енергетичного агентства Міненерго РФ Денис Дєрюшкін говорив, що знижка на російську нафту ще кілька місяців тому становила $40 за барель, але потім знизилася до $20. Він говорив, що це, як і раніше, суттєвий дисконт, але назвав те, що відбувається в цілому "комфортними реаліями, в яких можна існувати".
Як повідомлялося, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.
Раніше агентство Bloomberg підрахувало, що за перший тиждень після початку дії механізму обмеження цін на російську нафту, запровадженого країнами "Великої сімки", експорт нафти з РФ впав на 54%.
Водночас ще до запровадження обмеження цін у листопаді доходи Росії від продажу нафти впали до другого найнижчого рівня цього року, оскільки зростання експорту не змогло компенсувати збільшення знижок. Зменшення доходів у листопаді відбулося через те, що ціна нафти Urals знизилася до приблизно $43 за барель до початку грудня.
Аналітики зазначали, що вартість російської Urals знижується через втрату європейських ринків, зростаючих ставок на її перевезення та зменшення кількості можливих покупців. До того ж нижча ціна на енергоносій необхідна конкуренції на ринках Азії.
Будь ласка, зачекайте...