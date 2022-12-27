В уряді Росії визнали зростання знижок на російську нафту через санкції ЄС

Дисконт на російську нафту Urals порівняно з маркою Brent за останній місяць зріс через подовження експортних маршрутів внаслідок втрати європейського ринку.

Про це віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив у інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, повідомляє РБК.

"Звичайно, подовжуються маршрути, тому дисконт і став вищим, ніж місяць тому", – визнав російський урядовець.

Водночас він сподівається, що різниця в цінах на російську нафту та марки Brent зменшиться після стабілізації логістичних ланцюжків.

За словами Новака, минулого разу різке зростання дисконту спостерігалося після початку російського вторгнення в Україну у березні-квітні, але протягом наступних чотирьох місяців він зменшився вдвічі.

"Минулого разу на стабілізацію нових логістичних ланцюжків знадобилося близько чотирьох місяців, цього разу буде приблизно стільки ж", – вважає російський чиновник.

У вересні заступник глави Російського енергетичного агентства Міненерго РФ Денис Дєрюшкін говорив, що знижка на російську нафту ще кілька місяців тому становила $40 за барель, але потім знизилася до $20. Він говорив, що це, як і раніше, суттєвий дисконт, але назвав те, що відбувається в цілому "комфортними реаліями, в яких можна існувати".

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Як повідомлялося, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Раніше агентство Bloomberg підрахувало, що за перший тиждень після початку дії механізму обмеження цін на російську нафту, запровадженого країнами "Великої сімки", експорт нафти з РФ впав на 54%.

Водночас ще до запровадження обмеження цін у листопаді доходи Росії від продажу нафти впали до другого найнижчого рівня цього року, оскільки зростання експорту не змогло компенсувати збільшення знижок. Зменшення доходів у листопаді відбулося через те, що ціна нафти Urals знизилася до приблизно $43 за барель до початку грудня.

Аналітики зазначали, що вартість російської Urals знижується через втрату європейських ринків, зростаючих ставок на її перевезення та зменшення кількості можливих покупців. До того ж нижча ціна на енергоносій необхідна конкуренції на ринках Азії.