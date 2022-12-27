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Новини Фінанси
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Forbes (95) олігарх (228) рейтинг (892)

Статки найбагатших українських бізнесменів за час війни зменшились на $20 мільярдів, – Forbes

Новини БізнесЦензор Фінанси

олігархи,олігарх

Із початку повномасштабної війни РФ в Україні статки двадцяти найбагатших українців впали більш як на $20 млрд – до $22,5 млрд.

Про це свідчать нові розрахунки та рейтинг українського Forbes.

Зазначається, що чимало активів лідерів рейтингу зруйновано, окуповано чи ушкоджено. Водночас наразі тривають релокація, розбудова нових логістичних ланцюгів, вихід на іноземні ринки, пошук постачальників, підрядників та споживачів.

Як наголошує більшість підприємців, наразі не можна об’єктивно оцінити їх бізнес.

Водночас журналісти зауважують, що їхній огляд дає проєкцію на стан всього українського бізнесу та економіки.

"Цей проєкт чітко показує тренди, основний – часи бізнесменів старої школи минають. Їхні втрати непропорційно більші за розмір активів. У топ-20 уже шестеро підприємців, які заробили свої статки в "економіці знань", майже взагалі не перетинаючись з українською державою", – йдеться у повідомленні.

Традиційно список найбагатших українців очолив Рінат Ахметов ("Метінвест" та ДТЕК) зі статками $4,4 млрд. Водночас він і втратив за цей рік більше, ні інші. Його статки скоротилися на $9,3 млрд.

Цікаво, що в першу трійку увійшли також підприємці Макс Литвин та Олексій Шевченко, які створили сервіс перевірки правопису Grammarly. Їхні статки оцінили по $2,3 млрд.

За ними розмістився Віктор Пінчук ("Інтерпайп"), який за 2022 рік втратив $400 млн. Наразі його статки становлять $2,2 млрд.

П’ятірку замикає Костянтин Жеваго (Ferrexpo) зі статками в $1,4 млрд. За час війни вони скоротилися на $700 млн.

Також до десятки найзаможніших українських бізнесменів увійшли Олександр та Галина Гереги ("Епіцентр") – $1,2 млрд (-$600 млн), Влад Яценко (Revolut) – $1,1 млрд, Вадим Новинський ("Смарт Холдинг") – $1 млрд (-$2,5 млрд), Геннадій Боголюбов (група "Приват") – $1 млрд (-$1 млрд) та Сергій Тігіпко (група ТАС, Універсал Банк) – $870 млн (-$630 млн).

Як і Тігіпко статус мільярдера цьогоріч втратив експрезидент України Петро Порошенко (Roshen). Наразі його статки оцінюють у $730 млн. Він втратив $870 млн.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+9
В плані у Порошенка тільки 730 млн долларів? Він же збагатився у 82 рази і став найбагатшою людиною планети, випередивши Маска і Безоса.
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27.12.2022 14:52
+5
Я зрозумів, чому бені нема, тому що він під номером О, тобто статки більші чим у Ахметова. А може тому, що він вже не громадянин України.
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27.12.2022 16:12
+4
А шо такоЄ, потераЛся? Чи статки каломойського, незалежно від вторгнення, тільки ЗРОСТАЮТЬ?
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27.12.2022 15:02
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В плані у Порошенка тільки 730 млн долларів? Він же збагатився у 82 рази і став найбагатшою людиною планети, випередивши Маска і Безоса.
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27.12.2022 14:52 Відповісти
за період президентства вдвічі примножив статки) зараз це не втрата для нього, а просто труднощі тимчасові
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27.12.2022 21:53 Відповісти
Факти підкинете про примноження статків за час президенства?
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27.12.2022 23:33 Відповісти
Не вдвічі, а у 82 рази. Перестаньте брехати, порохосєктант
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28.12.2022 09:00 Відповісти
А шо такоЄ, потераЛся? Чи статки каломойського, незалежно від вторгнення, тільки ЗРОСТАЮТЬ?
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27.12.2022 15:02 Відповісти
українського Forbes))...це на правах реклами?)) Цікаво, як Forbes типа українських визначив статки, особливо в Україні, якщо їх статки в Україні визначаються паразитуванням в країні через вплив на політику ("реформи" зРади та уряду)?

за час війни зменшилося паразитування на $20 мільярдів ?! Яка різниця, яке число якщо їх статки залежать від доступу до бюджету та впливу на податки, курс гривні тощо
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27.12.2022 15:46 Відповісти
тобто олiгарх не тiльки гроши викачав з краiни, а ще й написав закон щоб його не наказали? 🤨
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27.12.2022 23:31 Відповісти
Проблема українців у катастрофічній відсутності розуміння економіки, політики і що таке "статки" зокрема.

Всі думають, що якщо у олігарха статки 9 млрд то це типу доляри, які в великому сейфі лежать.

Статки це тупо майно. В тому числі Азовсталь. Азовсталь знищена? Мінус мільярд статків.
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28.12.2022 10:12 Відповісти
Я зрозумів, чому бені нема, тому що він під номером О, тобто статки більші чим у Ахметова. А може тому, що він вже не громадянин України.
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27.12.2022 16:12 Відповісти
то статки не олигархов- ЭТО ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ, которое украли воры, под названием олигархи
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27.12.2022 16:55 Відповісти
а офшори? Висосати бабки та лишити нас без грошей, зате я багатий супер коломой.
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27.12.2022 23:29 Відповісти
Владімір Ілліч перелогінтесь
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28.12.2022 10:07 Відповісти
Це ж нада так умінь бізнесменить ! За неповний рік війни ПРОБІБІКАВ 9,3 млрд, тобто іще пів року і ФСЬО !!!
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27.12.2022 17:03 Відповісти
А потому, что эти долбаебы , Макиавелли не ,читали , . А надо было вкладывать, деньги не только в предметы роскоши, и недвиж в Лондоне. А в первую очередь в Армию и Флот
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27.12.2022 17:57 Відповісти
Ахметова завербовали еще при КГБ. Он привел к власти всю агентуру Кремля - медведчук по сравнению с Ахметовым пыль! Ахметов в армию вкладывать??? Ахметов привел Януковича к власти и распустил Армию. Ахметова люди продали все вооружение Украины. Украина была самой вооруженной страной в Европе в 90-е. А эти бандиты устроили деребан имущества Украины и просто отжимали у Украины все предприятия - кто они такие вообще??? их нужно просто убить!
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27.12.2022 18:38 Відповісти
"Украина была самой вооруженной страной в Европе в 90-е"

Типовий диванний експерт, який навіть і не підозрює, яким лайном була українська армія в 90-х. Я вже не кажу про її реальну боєздатність.
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27.12.2022 19:53 Відповісти
ты че дыбил??? у Украины был 3 ядерный потенциал в мире, у Украины были тысячи танков, тысячи самолетов, тысячи ракетных систем, тысячи арты, СССР вело гонку вооружений с США и Украина была вооружена до зубов. Эти мрази все продали. я одного полковника даже знавал, он говорил мне лет 10 назад, как они распродавали все, танк продали говорит и пол года живет при бабках. черти ****!
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27.12.2022 22:57 Відповісти
я тебе больше скажу, что Украине возвращают всю проданную Украиной же технику и вооружения. Это не тех стран вооружение было, а это Украине вернули то, что барыги продали и армию при яныке еще и распустили и Россия вторглась и не вооружений, ни армии. отменили призыв тогда при гандоне яныке. Ахметов - троянский конь Путина, который изнутри уничтожал Украину. грабил беспощадно и всюду расставлял Кремлевских лядей!
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27.12.2022 23:45 Відповісти
Новинский работает на Усманова и его прислали смотрящим за Московским патриархатом и они должны были при помощи веры обманывать Украинцев и что Украинцы не Украинцы, а русские. Ты вообще в какой реальности живешь??? ты что не понимаешь, что Ахметов и Новинский на Россию работают 35 лет. Это гандоны Кремля, и Кремль, через них насиловал Украину. Выродков изничтожить надо! Их сук пытать надо и не давать умереть! Колоть адреналин, когда будут отрубаться!
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27.12.2022 18:41 Відповісти
Коломойский украл у Украины в наглую 5.5 миллиардов долларов и это во всех СМИ мира было.
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27.12.2022 18:42 Відповісти
Этих бандитов всех не должно больше существовать в Украине! Это гниль в Украинском раю! Они чужеродное тело в организме!
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27.12.2022 18:44 Відповісти
эти крысы обворовывали Украину при помощи России и делали Украину слабее! Этих крыс надо всех расстрелять! ВСУ запустите по мразям беспилотники и ракеты! Выродки тянули в ад Украину, все зло главное шло с России, через эти кошельки Путина. Их надо так расстрелять, чтобы одна расчлененка от выродков осталась! Особенно Ахметова и Новинского - два главаря в Украине - русской Путинской мафии! Уничтожить гнид! Это паразиты в теле Украины и их нужно выжигать напалмом мразей! Это будет справедливо! Они получат то, что сеяли! Нужно забрать у них все деньги и все имущество - они **** бомжи русские должны стать!
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27.12.2022 18:35 Відповісти
Порох на 2 помножив статки за час президентства. разом з Ахметом їх на лавку)
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27.12.2022 21:56 Відповісти
Не в два рази, а в 82 і став найбагатшою людиною планети. Що ви брешете? Ви з сєкти мабуть?
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28.12.2022 10:13 Відповісти
Треба розкулачити олiгархiв на Patriot - якщо зажмуть, то видати USA
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27.12.2022 23:26 Відповісти
какой раскулачить, по законам надо жить. на них тонны статей. они воры в законе. воруют и закон им ничего не делает ибо всюду коррумпировали, за украденные деньги у каждого Украинца и они обворовывают тебе, меня, каждый мать его день! Им каждому по обойме в голову надо высадить и вернуть все деньги до копейки, чтобы и все имущество во всех странах и чтобы бомжами были и все офшоры с ФБР вскрыть! Из за Ахметова 100 тысяч убитых Украинцев - лучших Украинцев. Да этим ***** надо в головы стрелять с РПГ, чтобы расчлененка только осталась и говно!

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27.12.2022 23:41 Відповісти
Цікава річ, в топ-20, десь 5-6 осіб заробили своє бабло в it і навколоайтішних технологіях. І це дуже радує.
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27.12.2022 19:55 Відповісти
******** Гереги, продають китайське гамно втридорога, витісняють конкурентів і нема на них управи.
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27.12.2022 23:11 Відповісти
час скидатися на Патрiот, абонемент на рiк офшорiв i застав у судi USA loves oligarchs
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27.12.2022 23:23 Відповісти
Вся страна знает все про этих чертей олигархов. Вся страна ждет расправы над ними годами! Никакой пощады, если этих сук не посадят, их расстреляют!
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27.12.2022 23:46 Відповісти
USA вже чекають Коломоя
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28.12.2022 08:23 Відповісти
"З одного боку, це настільки величезна спокуса під прикриттям війни безконтрольно "спожити трохи" від спільного пирога, з якою не стикалась ще жодна влада в Україні.

Але тим, хто захоче піти цим шляхом, варто розуміти, наскільки після війни і пережитих страждань у країні загостриться відчуття справедливості та наскільки, з тих же причин, агресивнішими можуть стати форми суспільної реакції."

УП
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28.12.2022 01:55 Відповісти
ну якщо пiсля вiйни ветерани навiстять хоча б 5% з олiгархiв, то вже легше на серце
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28.12.2022 08:25 Відповісти
В Україні всього 6 олігархів. 5% це третина олігарха. Тобто це типу руку до стелі прив'язати і хай стоїть?
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28.12.2022 10:06 Відповісти
Порадій за рига Хомутинника.

Олександр Бригинець

Свояк Притули Хомутинник єдиний багатій (за версією Forbes) з ТОП-20, який в умовах великої війни став багатшим…

Того і гляди, скоро на супутник сам назбирає).
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28.12.2022 09:35 Відповісти
 
 