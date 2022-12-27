"Нова пошта" підвищить тарифи з нового року
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Із 1 січня 2023 року "Нова пошта" підвищує тарифи на доставку відправлень.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати, "Нова пошта" з початку 2023 року вносить зміни до тарифів. Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни", – йдеться у повідомленні.
Вартість доставлення у відділення та поштомат тепер розраховуватимуться однаково, тоді як раніше для поштоматів діяв окремий тариф в розмірі 60 грн.
Нові ціни на доставлення Україною будуть наступними: до 2 кг – 70 грн, до 10 кг – 100 грн, до 30 кг – 140 грн. Раніше вони становили 60 грн, 80 грн та 120 грн відповідно.
Вартість локальних відправлень в межах міста коштуватиме: до 2 кг – 50 грн, до 10 кг – 80 грн, до 30 кг – 120 грн. Раніше ціни були відповідно 40 грн, 60 грн та 100 грн.
Водночас "Нова пошта" скасовуємо додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.
Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат подорожчає з 45 грн до 55 грн.
Доплата за кур’єрські послуги зросте з 30 грн до 35 грн (для відправлень до 30 кг) і з 90 грн до 100 грн (за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг).
Надбавка за доставлення у селище чи село збільшиться на 5 грн – до 25 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Чого б не заробити під час війни на власних співгромадянах? Скотиняки.
Якщо при вас преміряли, то чому ви не перерахували?
Я намагаюсь зекономити грошi, якщо швидкiсть не в приоритетi i питаю в шопах, чи вони вiдправляють Укрпоштою.
Мені в село на НП доходить за 1 день з будь-якого міста, а з УП тиждень.
А ще буває приходиш, а в них папірчик "облік" чи пенсії видають і натовп бабів стоїть. А працюють лише 3 дні на тиждень до обіду.
А якщо таких посилок у мене в життi не мало, то я в мicяць економлю 200 грн, а в рiк = 2400 грн. Потрошечки, та назбирав на новий комп чи смартфон, чи що ви там ще хочете за 2 з половиною тисячi.
Я би доплачував 2400 в рік, щоб не стикатись з УП, але аліекспрес половину посилок шле через них.
До речі, жодного разу не чув, щоб на передову передавали якісь речі чи обладнання УП. Тільки НП)
"на ЗСУ можна тільки чужі гроші?" ну якщо в мене нема, то i вашi грошi теж гарно. Колись в мене не було грошей, i менi вислали через Укрпошту, i це дуже критично коли в селi нема Приватбанку.
Хіба шо ваша громада має нову пошту зі Старлінком. Наші відділення в Києві такого не мають.
Вважаю, що якщо УП подумає і зробить швидку і зручну відправку для інтернет магазинів (особистий кабінет, де можна сформувати замовлення, оплатити щоб потім тільки передати оператору) то конкуренція з НП значно покращиться.
Щоб у замовника завжди був вибір, чим везти, а то деякі магазини не співпрацюють з укрпоштою саме через незручність відправки декількох замовлень
В нас в селі УП працює 3 дні на тиждень з 9 до 14.
А НП 7 днів по 12 год.
На НП оператор за секунду знаходить відправлення в нумерованій комірці, а на УП баба щоразу пливе в сусідню кімнату і починає ритись по ящиках.
З Китаю на НП доходить за 1 день після митниці, а на УП - за 7.
Я користуюся переважно УП коли є така можливість.
Має бути вибір, ось моя основна думка.
А стосовно доставки з Китаю, подивіться скільки НП за це отримує: 15, 17, 19грн, чому для китайця доставка НП по Україні коштує в три рази дешевше ніж для українця по Україні, як ви вважаєте?
15-17-19 - це формально, просто так вказується, адже відправляє сама НП.
І якщо станом на сьогодні НП доставляє відправлення з Китаю вартістю (товар+поштові послуги) десь від $5 то там аж ніяк не може бути 60грн на послуги НП, а вказані німи 17-19 виглядають цілком реальними.
Треба було починати з того, що НП у вас немає.
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власники:клімов і подружжя попершенюків
УП в житті за 1 день нічого не доставить.
Взагалом я згоден, але нащо менi варiант за 250 грн, коли йе варiант за 60 але на тиждень довше?
Ну я якщо щось екстренне, то звернусь до вас або НП )))
Сподіваюсь, можливість вибору і конкуренція буде зберігатися і надалі.
У разі можливості користуюсь УкрПоштою, але не всі продавці надають можливість такої відправки.
Доречі, ще й на УкрПошті своє відправлення отримав набагато швидше ніж на Новій, оскільки з ранку завітав, хоча у цілому УкрПошта працює набагато повільніше як на видачу так і на відправку.
Новою поштою вчора зі Львова відправили, сьогодні в селі Київської обл. отримав.
Укрпоштою 3 дні тому відправили, а досі тільки статуси міняються:
Відправлення прийняте: "; м..Львів, 79068
Відправлення з сортувального центру"; м..Львів,
Надходження на сортувальний центр"; м..Львів
Відправлення з сортувального центру"; м..Львів
От якого *уя воно вже 2 рази надходить на сортування?)))
Чому в Китаї є можливість відправити поштою товар сумарною вартістю (товар плюс поштові послуги) 50центів (20грн) а у нас, за думкою НП, тільки мінімальна вартість доставки в середині країни має бути 70грн (в 3.5 рази вище, а якщо брати тільки вартість доставки то виходить в 7-10 разів у нас дорожче)?
Може все ж таки це не собівартість така висока а закладено фантастичний прибуток??
В Європі середня доставка 4-5 євро.
Чи їм працювати в нуль і без мотивації?
От якраз державні підприємства працюють без потивації - їм все-одно - якщо отримають збиток - держава покриє, прибуток - розкрадуть і т.д.
А стосовно УП якась дивна праця в нуль та без мотивації:
Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2021 року скоригована зарплата генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" склала 1,164 млн гривень.
Ха) От бачите, нащо йому розвивати компанію, якщо в нього такі прибутки?))
Зробили безкоштовну доставку через OLX, щоб показати хоч якесь збільшення пересилань.