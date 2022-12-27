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"Нова пошта" підвищить тарифи з нового року

Новини БізнесЦензор Фінанси

почта,новая

Із 1 січня 2023 року "Нова пошта" підвищує тарифи на доставку відправлень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати, "Нова пошта" з початку 2023 року вносить зміни до тарифів. Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни", – йдеться у повідомленні.

Вартість доставлення у відділення та поштомат тепер розраховуватимуться однаково, тоді як раніше для поштоматів діяв окремий тариф в розмірі 60 грн.

Нові ціни на доставлення Україною будуть наступними: до 2 кг – 70 грн, до 10 кг – 100 грн, до 30 кг – 140 грн. Раніше вони становили 60 грн, 80 грн та 120 грн відповідно.

Вартість локальних відправлень в межах міста коштуватиме: до 2 кг – 50 грн, до 10 кг – 80 грн, до 30 кг – 120 грн. Раніше ціни були відповідно 40 грн, 60 грн та 100 грн.

Водночас "Нова пошта" скасовуємо додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.

Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат подорожчає з 45 грн до 55 грн.

Доплата за кур’єрські послуги зросте з 30 грн до 35 грн (для відправлень до 30 кг) і з 90 грн до 100 грн (за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг).

Надбавка за доставлення у селище чи село збільшиться на 5 грн – до 25 грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+6
Ну так так, бензак зріс на 2 грн, піднімаємо вартість послуги на 40%. Л- логіка.
Чого б не заробити під час війни на власних співгромадянах? Скотиняки.
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27.12.2022 14:17
+3
не опять а снова ... постеснялись бы уже ... и так на обвесах каждый день миллионы с воздуха зарабатывают
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27.12.2022 16:54
+2
Монополія рулить. Чому інші не розвиваються - не розумію. У нас склад "Делівері" стоїть посеред болота по коліна. А гроші за доставку просять перерахувати на якусь ліву картку написану ручкою на шматку паперу. Містекспрес кур'єр може чотири дні з твоєю посилкою кататись десь.
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27.12.2022 13:58
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Монополія рулить. Чому інші не розвиваються - не розумію. У нас склад "Делівері" стоїть посеред болота по коліна. А гроші за доставку просять перерахувати на якусь ліву картку написану ручкою на шматку паперу. Містекспрес кур'єр може чотири дні з твоєю посилкою кататись десь.
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27.12.2022 13:58 Відповісти
А то делівері не москальська контора?
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27.12.2022 18:52 Відповісти
Та яка монополія, Укрпошта має більше відділень, просто надає хєровий сервіс.
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27.12.2022 21:46 Відповісти
тому що в Укрпошта нема номальних сотрувальних складiв. Логiстика тупа. Посилка тупо катайеться через пiв-областi, 10 км проiхала i застрягла на складi нижчого рiвня. З обласного центра в мiсцевий центр, i дистанцiя мiж ними 15 км, але поилку будуть тримати просто щоб якусь налiпку з штрих-кодом наклеiти. 🔢
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28.12.2022 06:30 Відповісти
я просто намагаюсь знайти Укрпошта у списку перевiзникiв у Internet шопах, а там такого пункта нема. Усюди та дорога Нова Пошта. Вону в Велику вiйну по швидкостi зрiвнялись, шановнi магазини, пристосуйтесь будь ласка, бо грошей нема з цими ох+вшими павербанками-акумуляторами-зарядками. Час би вже державi роздавати на Укрпошта генератори в обмiн на жовтi лампи
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28.12.2022 08:38 Відповісти
Ну от на НП ви і платите за ці сортувальні центри і розумну логістику, які придумують розумні люди, які отримують розумні зарплати.
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28.12.2022 13:00 Відповісти
Нова Пошта працює краще за подібні пошти в США. Коли моя посилка йшла 4 дні, то Нова Пошта "вибачилась" подарунковим набором. Блогери з штатів довго ждуть посилки, не завжди вдало.
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28.12.2022 08:55 Відповісти
Бензак по 55 грн що ви хотіли ...
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27.12.2022 14:06 Відповісти
Ну так так, бензак зріс на 2 грн, піднімаємо вартість послуги на 40%. Л- логіка.
Чого б не заробити під час війни на власних співгромадянах? Скотиняки.
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27.12.2022 14:17 Відповісти
Хмельницький,БРСМ 95- ий літр 39.99(27.12.22)
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27.12.2022 17:28 Відповісти
Це спиртовий, не всі двигуни його *******.
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27.12.2022 21:48 Відповісти
не опять а снова ... постеснялись бы уже ... и так на обвесах каждый день миллионы с воздуха зарабатывают
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27.12.2022 16:54 Відповісти
Приїжджає запчастина, платиш, перевіряєш, не підходить, пакують в ту саме коробку і відправляєш назад. За доставку просять на чверть більше ніж заплатив. Питаєш, а як це могла змінитися об'ємна вага, якщо відсилаєш, то що отримав в упаковці продавця, тільки фиркають і все одно деруть більше.
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27.12.2022 19:23 Відповісти
Може тому що коли вам відправляли, вказали менше, а оператор не переміряв?))
Якщо при вас преміряли, то чому ви не перерахували?
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27.12.2022 21:49 Відповісти
Вот поэтому я пользуюсь укрпочтой... Укрпочта рулит!
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27.12.2022 19:33 Відповісти
Ггггг)))) тонко)))
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28.12.2022 00:04 Відповісти
Укрпошта гарний оператор, але не всi шопи висилають на них. Рiзниця в цiнi та cроках доставки та комфортному часi роботи (недiля/вечiр).

Я намагаюсь зекономити грошi, якщо швидкiсть не в приоритетi i питаю в шопах, чи вони вiдправляють Укрпоштою.
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28.12.2022 06:37 Відповісти
Так строки якраз і важливі для 95% отримувачів. І передбачуваність цих строків.
Мені в село на НП доходить за 1 день з будь-якого міста, а з УП тиждень.
А ще буває приходиш, а в них папірчик "облік" чи пенсії видають і натовп бабів стоїть. А працюють лише 3 дні на тиждень до обіду.
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28.12.2022 12:58 Відповісти
та я ж не про генератори у село, коли треба щоб обладнання для дойки корiв запрацювало ще вчора, або у них вiдпадуть дойки. А наприклад, одяг вислати на наступний сезон. В такiй ситуацii хай собi потрошечки iде до мене, там не треба швидко.

А якщо таких посилок у мене в життi не мало, то я в мicяць економлю 200 грн, а в рiк = 2400 грн. Потрошечки, та назбирав на новий комп чи смартфон, чи що ви там ще хочете за 2 з половиною тисячi.
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28.12.2022 16:04 Відповісти
Точно, в селі більш нічого не купують крім генераторів для дойки коров.
Я би доплачував 2400 в рік, щоб не стикатись з УП, але аліекспрес половину посилок шле через них.
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28.12.2022 17:28 Відповісти
Та краще зекономити i донат на ЗСУ 🙂 був би я коомойскьким, забрав би у вас тi 2400 i вiддав би краiнi на закупку Patriots 🤤
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31.12.2022 03:23 Відповісти
Ви ж написали, що на новий комп чи смартфон економите, а не на ЗСУ. Чи на ЗСУ можна тільки чужі гроші?
До речі, жодного разу не чув, щоб на передову передавали якісь речі чи обладнання УП. Тільки НП)
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31.12.2022 03:26 Відповісти
так я ж не ЗСУ. Не висилаю прибори за штуку баксiв. Якщо я захочу фонарик купити, i вiн менi потрiбен але не термiново, то краще Укрпошта, бо хоч повiльно але прийде.

"на ЗСУ можна тільки чужі гроші?" ну якщо в мене нема, то i вашi грошi теж гарно. Колись в мене не було грошей, i менi вислали через Укрпошту, i це дуже критично коли в селi нема Приватбанку.
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14.01.2023 09:11 Відповісти
Укрпошта працює з 9 до 18, а Нова пошта - з 8 до 21. У суботу НП також працює довше, і багато відділень працює у неділю, на відміну від УП, яка не працює. Строки доставки у НП швидші. Черги в УП довші, тому що швидкість обслуговування нижча. І на час вимкнення світла УП не обслуговує, а НП працює, бо є генератори та інші ДБЖ (принаймні у тих відділеннях, що я знаю). Єдине, у чому УП виграє-це вартість послуг.
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28.12.2022 08:57 Відповісти
НП працює на прийом без світла, на видачу - тільки при наявності мобільного інтернету. А так як мобільні оператори під час відключення дають атріцатєльний інтернет і взагалі зв'язок, то забрати посилку ви не можете і у новій пошті також.
Хіба шо ваша громада має нову пошту зі Старлінком. Наші відділення в Києві такого не мають.
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28.12.2022 09:51 Відповісти
Моє відділення УкрПошти працює з 8 до 20.

Вважаю, що якщо УП подумає і зробить швидку і зручну відправку для інтернет магазинів (особистий кабінет, де можна сформувати замовлення, оплатити щоб потім тільки передати оператору) то конкуренція з НП значно покращиться.
Щоб у замовника завжди був вибір, чим везти, а то деякі магазини не співпрацюють з укрпоштою саме через незручність відправки декількох замовлень
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28.12.2022 11:50 Відповісти
До сраки той кабінет, людям потрібна швидкість, зручність і оперативність.
В нас в селі УП працює 3 дні на тиждень з 9 до 14.
А НП 7 днів по 12 год.
На НП оператор за секунду знаходить відправлення в нумерованій комірці, а на УП баба щоразу пливе в сусідню кімнату і починає ритись по ящиках.
З Китаю на НП доходить за 1 день після митниці, а на УП - за 7.
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28.12.2022 12:51 Відповісти
Так користуйтесь НП якщо все влаштовує.
Я користуюся переважно УП коли є така можливість.
Має бути вибір, ось моя основна думка.

А стосовно доставки з Китаю, подивіться скільки НП за це отримує: 15, 17, 19грн, чому для китайця доставка НП по Україні коштує в три рази дешевше ніж для українця по Україні, як ви вважаєте?
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28.12.2022 13:06 Відповісти
Вибір і є - дешевше, але повільніше, дорожче - але за 1 день.
15-17-19 - це формально, просто так вказується, адже відправляє сама НП.
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28.12.2022 13:39 Відповісти
Як це формально? Ще в часи становлення НП майже усі міжнародні відправлення доставляла Укрпошта (у деяких випадках міст або DHL). Потім НП побачила можливість отримувати додатковий дохід з міжнародних відправлень і теж почала їх доставляти. НП ніхто не примушує цим займатися, тут суто комерційна зацікавленність.

І якщо станом на сьогодні НП доставляє відправлення з Китаю вартістю (товар+поштові послуги) десь від $5 то там аж ніяк не може бути 60грн на послуги НП, а вказані німи 17-19 виглядають цілком реальними.
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28.12.2022 14:07 Відповісти
та сума, яку ви бачите, коли посилка з Алі йде з терміналу нової пошти до вашого відділення - це не Алі платить Новій пошті, а НП типу платить сама собі, як за внутрішнє пересилання. Відправник там - НП. Тому ці цифри - формальність.
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28.12.2022 16:58 Відповісти
я отримую в селi пошту без Internet. Поштариха просто на бумажку записала та переписала. Укрпошта - доуступно два рази на тиджень по 2 години... Але НП тут нема, так що дешево та сердито.
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31.12.2022 03:30 Відповісти
"два рази на тиджень по 2 години" і при цьому це вважається нормальним?
Треба було починати з того, що НП у вас немає.
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31.12.2022 03:36 Відповісти
"НП у вас немає" - я жив у рiзних мicтах, та НП завжди краще. Але в мене нема грошей, хоча краще сказати так "я краще застосую своi грошi на своi хоббi". Тому я чекаю О СВЯТИЙ КТУЛХУ на два днi довше, та економлю 35% грошей. Те лише пошта. Окрiм неi я економлю ще по 20-30% у iнших секторах. Ось просто так на голому мicтi я економлю так, що йе можливiсть десь купити комп, павербак, антену, щось вiдремонтувати. Безмежно раз за вас, що у вас все швидко та дорого.
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14.01.2023 09:24 Відповісти
власники контори бариги і ненажери
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
власники:клімов і подружжя попершенюків
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27.12.2022 20:14 Відповісти
Тут и так окуевший от цен, посылка дешевле чем услуга ...
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27.12.2022 22:10 Відповісти
ну так купiть у магазi, там вже все для вас привезли. А взагалi то так, у половинi випадкiв коли хочу купити маленьку штуковину, то не можу бо за один грам посилки беруть сто гривень. Тому доводиться бiгати по магазинам, витрачати час.
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31.12.2022 03:33 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/CmpSrvsa9iI
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27.12.2022 22:13 Відповісти
Все правильно, хочеш зекономити - користуйся совковою УП, хочеш швидко і якісно - доплачуй.
УП в житті за 1 день нічого не доставить.
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28.12.2022 00:06 Відповісти
якщо можна зекономити половину грошей за доставку, можна довше почекати, так
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28.12.2022 06:39 Відповісти
Як бачимо зі статистики, більшості людей важлива швидкість, бо НП обігнала УП за кількістю вантажаперевезень ще багато років тому.
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28.12.2022 10:50 Відповісти
Йе ж ще й аеродоставка. Гелiкоптер замовляйте, ще швидше, та лише трохи дорожче. А менi подобайеться еоли за приоритетнi посилки я плачу бiльше, а коли менi потрiбно 100 метрiв труби яка знадобиться через 1 мiсяць, то я що, здуру буду слати його за 100500 грошей та поспiшати?

Взагалом я згоден, але нащо менi варiант за 250 грн, коли йе варiант за 60 але на тиждень довше?

Ну я якщо щось екстренне, то звернусь до вас або НП )))
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31.12.2022 03:42 Відповісти
Сьогодні отримував два майже однакові за вагою і розмірами відправлення: УкрПошта - 42грн36коп, Нова - 60грн. Різниця майже у 1.5 рази, а буде ще вища, сумно.
Сподіваюсь, можливість вибору і конкуренція буде зберігатися і надалі.

У разі можливості користуюсь УкрПоштою, але не всі продавці надають можливість такої відправки.

Доречі, ще й на УкрПошті своє відправлення отримав набагато швидше ніж на Новій, оскільки з ранку завітав, хоча у цілому УкрПошта працює набагато повільніше як на видачу так і на відправку.
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28.12.2022 11:45 Відповісти
Укрпошта це для збоченців, які за 18 грн. вдавляться.
Новою поштою вчора зі Львова відправили, сьогодні в селі Київської обл. отримав.
Укрпоштою 3 дні тому відправили, а досі тільки статуси міняються:

Відправлення прийняте: "; м..Львів, 79068
Відправлення з сортувального центру"; м..Львів,
Надходження на сортувальний центр"; м..Львів
Відправлення з сортувального центру"; м..Львів

От якого *уя воно вже 2 рази надходить на сортування?)))
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28.12.2022 12:46 Відповісти
Ну а НоваПошта, схоже, вирішила себе позіціюнувати як пошта для мажорів.

Чому в Китаї є можливість відправити поштою товар сумарною вартістю (товар плюс поштові послуги) 50центів (20грн) а у нас, за думкою НП, тільки мінімальна вартість доставки в середині країни має бути 70грн (в 3.5 рази вище, а якщо брати тільки вартість доставки то виходить в 7-10 разів у нас дорожче)?
Може все ж таки це не собівартість така висока а закладено фантастичний прибуток??
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28.12.2022 13:30 Відповісти
Ці продавці, що продають за 20 грн. - працюють спершу в мінус, вони набивають рейтинг, щоб потім виставити дорожчі товари.
В Європі середня доставка 4-5 євро.
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28.12.2022 13:43 Відповісти
Не фантастичний, а нормальний прибуток для такого бізнесу.
Чи їм працювати в нуль і без мотивації?
От якраз державні підприємства працюють без потивації - їм все-одно - якщо отримають збиток - держава покриє, прибуток - розкрадуть і т.д.
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28.12.2022 13:45 Відповісти
Є посилання на конкретні цифри прибутку?

А стосовно УП якась дивна праця в нуль та без мотивації:
Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2021 року скоригована зарплата генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" склала 1,164 млн гривень.
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28.12.2022 14:02 Відповісти
Всі звіти публікуються, не маю змоги зараз шукати.
Ха) От бачите, нащо йому розвивати компанію, якщо в нього такі прибутки?))
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28.12.2022 16:56 Відповісти
Одна справа коли ви свою власну компанію розвиваєте, а інша - чужу, і як повелося з Совка - державне - це нічийне.
Зробили безкоштовну доставку через OLX, щоб показати хоч якесь збільшення пересилань.
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28.12.2022 17:01 Відповісти
та рiзниця нiби то не 18 грн, а 50%. КТо знайе цiни?
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31.12.2022 03:56 Відповісти
Останнs рази, коли продавав на Віоліті, покупці просили Укрпоштою відправляти. Бо то не стільки того сервісу, скільки плати
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28.12.2022 17:52 Відповісти
та якщо не термiново та ще та Укрпошта стоiть пiд боком, то треба бути рафiнованим мажором щоб не почекати тиждень. До того ж, в селi YJdf Gjinf uшрше за Укрпошту, бо дового чекати, нестабiльно, бо машина майе бути повна (щоб не iхати заради однiйеi посилки) а сповiщення про прибуття та трекiнг - це фантастика.
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31.12.2022 04:01 Відповісти
 
 