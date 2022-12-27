Уряд залучив від продажу ОВДП з початку війни 240 мільярдів, – Нацбанк

Упродовж повномасштабної війни РФ проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 149,8 млрд грн, $1,65 млрд та 977,3 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами спрямовано 213,33 млрд грн, $2,44 млрд та 662,6 млн євро.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку.

Із квітня до серпня, а також у жовтні та з початку грудня виплати уряду за погашеннями ОВДП перевищували запозичення на внутрішньому борговому ринку. Зокрема, за підсумками майже чотирьох тижнів грудня – на 15,18 млрд грн.

Водночас у березні, вересні та листопаді уряд залучив коштів більше, ніж витратив на погашення внутрішніх державних облігацій.

Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих ОВДП (максимальна ставка становить 19,5% річних), а також за доларовими ОВДП (максимальна ставка – 4,5% річних) та за військовими облігаціями, номінованими в євро (максимальна ставка – 3% річних).

У Нацбнку нагадали, що наразі кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову оборону України.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Він становить:

19,59 млрд грн або 20,0% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 19 грудня – 18,6 млрд грн або 19,2%);

$286,6 млн або 25,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 19 грудня – $250,8 млн або 27,8%);

86,7 млн євро або 17,3% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 19 грудня – 86,6 млн євро або 17,3%).

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 2,69 млрд грн та $9 млн.