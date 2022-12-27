У РФ очікують збільшення дефіциту бюджету наступного року через обмеження цін на нафту

Дефіцит бюджету РФ може перевищити заплановані 2% ВВП у 2023 році, оскільки обмеження цін на нафту зменшує експортні доходи Росії.

Про це заявив російський міністр фінансів Антон Силуанов, передає Reuters.



Минулого тижня Росія заявила, що обмеження цін на її сиру нафту та нафтопродукти можуть призвести до скорочення видобутку нафти на 5-7% на початку наступного року.



"Чи можливий більший дефіцит бюджету? Можливий, якщо доходи будуть нижчими за заплановані. Які ризики наступного року? Цінові ризики та обмеження", – сказав Силуанов журналістам.



Він сказав, що скорочення обсягів експорту енергоресурсів можливе, оскільки деякі країни уникають Росії, а Москва прагне освоювати нові ринки. І цей процес визначатиме прибутки Росії від експорту.



"Стеля цін суттєва тим, що в ті країни, які встановили стелю, поставок не буде. Це означає, що будуть інші країни. Так, витрати на логістику зростуть. В результаті знижки можуть змінитися", – каже Силуанов.

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За його словами, у разі скорочення обсягів у Росії є два джерела додаткового фінансування: Фонд національного добробуту (ФНБ), який акумулює державні резерви, і кредити.



Наразі Росія розраховує використати трохи більше 2 трлн рублів ($29,24 млрд) із ФНБ у 2022 році, оскільки загальні витрати перевищують 30 трлн рублів, що вище за початковий план на рік.

Як повідомлялося, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Раніше агентство Bloomberg підрахувало, що за перший тиждень після початку дії механізму обмеження цін на російську нафту, запровадженого країнами "Великої сімки", експорт нафти з РФ впав на 54%.