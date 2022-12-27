Окупанти ріжуть та вивозять обладнання з "Азоту" у Сєвєродонецьку, – міський голова

У тимчасово окупованому РФ Сєвєродонецьку Луганської області загарбники знищують хімічний завод "Азот", "ріжуть" обладнання та вивозять найцінніше на територію РФ.

Про це повідомив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі одного з телеканалів, передає liga.net.

Він наголосив, що це політика загарбників – вивезти та викрасти все з окупованих територій.

"Щодо Сєвєродонецька, то якщо влітку після окупації були такі гучні заяви про відновлення роботи Сєвєродонецького "Азоту", то зараз усім ясно, що, крім того, щоб порізати більш менш цінне обладнання і вивезти на споріднене підприємство, яке є на території Росії, – на більше не здатні", – зазначив Стрюк.

За його словами, до Росії вивозиться та ріжеться на метал цінне обладнання заводу. "І зрозуміло, що це безповоротно і знищують фактично підприємство. Так і з іншими галузями", – сказав мер.

Як повідомлялося, на початку березня у Group DF Дмитра Фірташа заявили, що у зв'язку з початком воєнних дій на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку було повністю зупинено виробництво. Тоді в компанії запевняли, що на підприємстві повністю вироблено (перероблено) аміак та звільнено аміакосховище, а залишки готової продукції (добрива) та хімікати вивезли з території підприємства за межі Луганської області.

У липні в компанії повідомили про втрату контролю над заводом та неможливість його відновлення. Обладнання основних та допоміжних цехів зазнало серйозних пошкоджень через ведення відкритих бойових дій на території заводу.

ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" – найбільший в Україні виробник мінеральних добрив – аміаку, аміачної, калієвої, натрієвої селітри, карбаміду, формаліну, метанолу, вуглеамонійних солей, оцтової кислоти, входить до Group DF Дмитра Фірташа.