"Укрзалізниця" призначила додаткові новорічні рейси

"Укрзалізниця" призначила сім додаткових рейсів пасажирських поїздів напередодні Нового року, більшість із них – у карпатському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба команії у Telegram.

Зокрема, йдеться про наступні рейси:

191/192 Київ – Львів . 30.12.2022 о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові. Зворотно 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.

. 30.12.2022 о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові. Зворотно 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38. 229/230 Київ – Ужгород. 29.12.2022 з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23. Зворотно 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

29.12.2022 з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23. Зворотно 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40. 238/237 Одеса – Ужгород . Із Одеси 29.12.2022 о 17:00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02. Зворотно 30.12.2022 о 17:00 з поверненням до Одеси об 11:06.

. Із Одеси 29.12.2022 о 17:00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02. Зворотно 30.12.2022 о 17:00 з поверненням до Одеси об 11:06. 216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13. Зворотно 29 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.

Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13. Зворотно 29 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05. 255/256 Київ – Чернівці. Вирушатиме з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50. Зворотно з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.

Вирушатиме з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50. Зворотно з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22. 211/212 Харків – Львів. Вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27. Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

Також в "Укрзалізниці" повідомили про ще одне "бонусне" призначення для Кривбасу, де також є різке зростання попиту на квитки: 176/175 Київ – Кривий Ріг.

Цей поїзд вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.