Ердоган заявив про відкриття нового родовища газу в Чорному морі

Турецьке бурове судно виявило ще одне родовище газу в Чорному морі. Обсяг природного газу в новому родовищі оцінюється 58 млрд кубометрів, оклади знаходяться на глибині 3 тисячі 23 метри.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після засідання уряду в понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Ми провели нове буріння на газовому родовищі Сакарія. Наше бурове судно Fatih виявило запаси природного газу об'ємом 58 млрд кубометрів глибині 3 тисячі 23 метри під час буріння на Чайджума-1", – наголосив він.

Ердоган уточнив, що завдяки новому відкриттю на родовищі Чайджума-1 турецькі запаси газу в Чорному морі зросли на 170 млрд кубометрів і сягнули 710 млрд кубометрів.

"Еквівалент природного газу, який ми виявили в Чорному морі, становить $1 трлн на міжнародних ринках за сьогоднішніми цифрами", – зазначив турецький президент.

За його словами, це нове відкриття дасть змогу здійснити нові на інших геологічних полях, прилеглих до регіону.

"Ми розпочнемо нове буріння якомога швидше", – сказав Ердоган.

Як повідомлялося, у серпні 2020 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина знайшла в Чорному морі найбільші за свою історію поклади природного газу обсягом 320 млрд кубметрів. Роботи проводилися в районі Сакар’ї на ділянці "Дунай-1".

У червні 2021 року турецьке бурове судно Fatih виявило нові поклади природного газу в Чорному морі обсягом 135 млрд кубометрів. Пошуки природного газу були продовжені в лютому 2022 року.