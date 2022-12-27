В Україні залишаються без світла близько 9 мільйонів людей, – Зеленський

Станом на вечір 26 грудня в Україні близько 9 млн людей залишалися відключеними від електроенергії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

"Хочу подякувати всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі – у Святвечір і Різдво – вдалося дати людям більше енергії", – зазначив він.

Водночас очільник держави наголосив, що дефіцити продовжують зберігатися.

"Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат", – сказав президент.

Зеленський додав, що також провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. "Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить", – наголосив він.