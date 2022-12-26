Японська компанія виділила $1 мільйон на цифрове освітнє середовище України, – Шкарлет

Провідна японська компанія в телекомунікаційному бізнесі NTT Group виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища України.

Про це повідомив міністр освіти й науки Сергій Шкарлет.

Кошти розподілять через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і спрямують на забезпечення освітян та здобувачів освіти цифровими девайсами.

Раніше повідомлялося, що вищим навчальним закладам України компенсують заборгованості студентів із зон проведення бойових дій.

Пізніше Кабінет міністрів ще на рік відклав початок дії прийнятої в липні 2019 року постанови про збільшення зарплат вчителів на 20-70%.