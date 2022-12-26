Зеленський спростив розробку родовищ корисних копалин

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами".

Підписаний головою держави закон надійшов до Верховної Ради 24 грудня, свідчить інформація сторінці відповідного законопроєкту №4187 на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла цей законопроєкт у другому читанні та в цілому 1 грудня.

Метою документа у пояснювальній записці вказано створення прозорої системи користування надрами, зменшення надмірного державного впливу на галузь, підвищення конкуренції та легалізація відносин у сфері користування надрами.

При цьому закон обмежує права надрокористувачів, які є громадянами держави-агресора або юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора, а також фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції.

Зокрема, законом передбачається подання документів та звітності в електронній формі через електронний кабінет, у тому числі для ініціювання винесення на електронні аукціони нових ділянок.

Геологічне вивчення пропонується замінити на комплексний (наскрізний) спеціальний дозвіл строком від 3 до 20 років, в рамках якого дозволяється поєднувати розвідку корисних копалин із їх видобутком.

На рівні закону встановлюється вичерпний список випадків надання спеціального дозволу без проведення аукціону.

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Також встановлюється чіткий та вичерпний перелік випадків, коли можливо анулювати дозвіл на користування надрами, а також випадків його тимчасової зупинки у разі:

виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних із користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю людей;

у разі невиконання у встановлений строк розпоряджень про усунення порушення вимог угоди про умови користування ділянкою надр та програми робіт.

Крім того, закон встановлює право власника спеціального дозволу на користування надрами продавати, використовувати у вигляді застави чи іншим чином відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами. Нині це заборонено.

Головне юридичне управління Верховної Ради з огляду на це зауважувало, що закон не передбачає жодних вимог до надрокористувача, який купив спеціальний дозвіл на видобуток корисних копалин, що може позначитися на ефективності державного геологічного контролю.

Закон також пропонує зменшити вдвічі список документів у пакеті на надання спецдозволу, а також скасувати:

гірниче відведення, крім об'єктів, розробка яких здійснюється підземним способом (шахти та рудники);

запровадження Державною службою геології та надр у дію протоколів експертизи Державної комісії із запасів корисних копалин;

спеціальний порядок передачі розвіданих родовищ у промислову розробку між підприємствами;

погодження Державною службою геології та надр проектів розробки родовищ корисних копалин;

узгодження (замінюється інформування) органів гірничого нагляду річного плану розвитку гірничих робіт;

погодження надання надр у користування для видобутку підземних вод та розробки родовищ торфу.

Законом також передбачається створення єдиної інформаційної системи користування надрами, дані якої відображатимуться на Державному веб-порталі "Інтерактивна карта користування надрами та геологією України".