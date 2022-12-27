Сплив строк давності: Суд звільнив від ув’язнення винних у розтраті 30 мільйонів на будівництві "Охматдиту".

Вищий антикорупційний суд визнав винуватими двох осіб у справі щодо завдання збитків під час будівництва "Охматдиту" і присудив їх до позбавлення волі, однак звільнив від покарання у зв’язку із закінченням строків давності кримінального провадження.

Відповідне рішення колегія суддів ухвалила у понеділок, 26 грудня, повідомляє пресслужба ВАКС.

Зокрема, ексочільницю ДП "Укрмедпроектбуд" суд визнав винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу, та призначив їй покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посаду керівника державних або комунальних підприємств строком на 3 роки. Їй також призначили штраф у розмірі 750 неоподаткованих мінімуми доходів громадян – 12 750 грн.

Її пособника – ексдиректора ТОВ "Укрпрофмед", суд визнав винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта господарювання строком на 3 роки. Йому призначили штраф у розмірі 600 неоподаткованих мінімуми доходів громадян – 10 200 грн.

"Обох обвинувачених суд звільнив від покарання за ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із закінченням строків давності кримінального провадження", – зазначається у повідомленні.

Водночас колегія суддів ВАКС повністю задовольнила цивільний позов Державного підприємства "Укрмедпроектбуд" до обвинувачених та стягнула на його користь грошові кошти у розмірі 30,02 млн грн.

Рішення ще не набуло чинності і може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів з дня проголошення рішення.

Підозрюваними у цій справі були колишня керівниця державного підприємства "Укрмедпроєктбуд" Ірина Коваль та ексдиректор ТОВ "Укрпрофмед" Ігор Кучма, пише "Слово і діло".

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За версією собвинувачення, "Укрмедпроєктбуд", як замовник робіт з будівництва НДСЛ "Охматдит", за бюджетні кошти замовило у ТОВ "Укрпрофмед" інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів), для будівництва та оснащення вказаного лікувального закладу.

Відповідно до умов укладених договорів ДП було проведено розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн грн, проте у подальшому вказане інженерне та технічне обладнання не було поставлено та взагалі відсутнє до цього часу.

Не дивлячись на відсутність обладнання, у 2013 році керівниця "Укрмедпроєктбуду" Ірина Коваль (до цього вона була директором ТОВ "Укрпрофмед"), яка діяла всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, проте з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників Ігоря Кучми та Максима Наумова (перебуває в розшуку), підписала видаткові накладні. Відповідно до них нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі.

Як повідомлялося, це провадження – лише одне з багатьох, пов’язаних із будівництвом нового корпусу "Охматдиту" на замовлення "Укрмедпроектбуду", генпідрядником якого було ТОВ "Укрпрофмед".

Ця компанія була автором проєкту нового корпусу і генеральним підрядником будівництва з 2011 року.

У подальшому вказаними особами вчинено також низку дій, спрямованих на приховування непоставки та відсутності обладнання. Внаслідок зазначених спільних умисних дій вказаних посадових осіб державному бюджету в особі ДП "Укрмедпроєктбуд" завдано матеріальної шкоди (збитків) в розмірі понад 30 млн грн. 29 вересня 2021 року у справі зачитали обвинувальний акт.