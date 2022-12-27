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Сплив строк давності: Суд звільнив від ув’язнення винних у розтраті 30 мільйонів на будівництві "Охматдиту".

Новини БізнесЦензор Корупція

охматдет,жовнир

Вищий антикорупційний суд визнав винуватими двох осіб у справі щодо завдання збитків під час будівництва "Охматдиту" і присудив їх до позбавлення волі, однак звільнив від покарання у зв’язку із закінченням строків давності кримінального провадження.

Відповідне рішення колегія суддів ухвалила у понеділок, 26 грудня, повідомляє пресслужба ВАКС.

Зокрема, ексочільницю ДП "Укрмедпроектбуд" суд визнав винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу, та призначив їй покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посаду керівника державних або комунальних підприємств строком на 3 роки. Їй також призначили штраф у розмірі 750 неоподаткованих мінімуми доходів громадян – 12 750 грн.

Її пособника – ексдиректора ТОВ "Укрпрофмед", суд визнав винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта господарювання строком на 3 роки. Йому призначили штраф у розмірі 600 неоподаткованих мінімуми доходів громадян – 10 200 грн.

"Обох обвинувачених суд звільнив від покарання за ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із закінченням строків давності кримінального провадження", – зазначається у повідомленні.

Водночас колегія суддів ВАКС повністю задовольнила цивільний позов Державного підприємства "Укрмедпроектбуд" до обвинувачених та стягнула на його користь грошові кошти у розмірі 30,02 млн грн.

Рішення ще не набуло чинності і може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів з дня проголошення рішення.

Підозрюваними у цій справі були колишня керівниця державного підприємства "Укрмедпроєктбуд" Ірина Коваль та ексдиректор ТОВ "Укрпрофмед" Ігор Кучма, пише "Слово і діло".

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За версією собвинувачення, "Укрмедпроєктбуд", як замовник робіт з будівництва НДСЛ "Охматдит", за бюджетні кошти замовило у ТОВ "Укрпрофмед" інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів), для будівництва та оснащення вказаного лікувального закладу.

Відповідно до умов укладених договорів ДП було проведено розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн грн, проте у подальшому вказане інженерне та технічне обладнання не було поставлено та взагалі відсутнє до цього часу.

Не дивлячись на відсутність обладнання, у 2013 році керівниця "Укрмедпроєктбуду" Ірина Коваль (до цього вона була директором ТОВ "Укрпрофмед"), яка діяла всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, проте з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників Ігоря Кучми та Максима Наумова (перебуває в розшуку), підписала видаткові накладні. Відповідно до них нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі.

Як повідомлялося, це провадження – лише одне з багатьох, пов’язаних із будівництвом нового корпусу "Охматдиту" на замовлення "Укрмедпроектбуду", генпідрядником якого було ТОВ "Укрпрофмед".

Ця компанія була автором проєкту нового корпусу і генеральним підрядником будівництва з 2011 року.

У подальшому вказаними особами вчинено також низку дій, спрямованих на приховування непоставки та відсутності обладнання. Внаслідок зазначених спільних умисних дій вказаних посадових осіб державному бюджету в особі ДП "Укрмедпроєктбуд" завдано матеріальної шкоди (збитків) в розмірі понад 30 млн грн. 29 вересня 2021 року у справі зачитали обвинувальний акт.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
Да у нас огромная армия проворовавшихся чиновников которых нужно отправить на фронт восстановления разрушенных городов. Кому ж разбирать строительные завалы как не этим крепким холеным хорошо упитанным гражданам , от которых не дождешься возмещения разворованного даже если есть решение суда ( ой. редкость редкая).
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26.12.2022 21:25
+7
Є відповідальнисть за пропуск строків давності кримінального провадження?

Конкретний слідчий та конкретний начальник мають, яу мінімум, піти з посади за недбалість.
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27.12.2022 00:49
+5
У 2011 році це було трохи менше ніж 4 млн. доларів. Зараз це менше ніж 1 млн.
Проста арифметика показує що ці аферисти залишаються в наварі близько 3 млн., навіть якщо їх і примусять повенути знецінені фантики. Але і це навряд чи.
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26.12.2022 22:34
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Ох...ти!
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26.12.2022 20:14 Відповісти
Слава (і не тільки слава),майстрам ,,тягать кота за хвоста" до ,,закінчення строку давності".
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27.12.2022 14:22 Відповісти
Да у нас огромная армия проворовавшихся чиновников которых нужно отправить на фронт восстановления разрушенных городов. Кому ж разбирать строительные завалы как не этим крепким холеным хорошо упитанным гражданам , от которых не дождешься возмещения разворованного даже если есть решение суда ( ой. редкость редкая).
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26.12.2022 21:25 Відповісти
Це ганьба рохстрілять к ***** дітей обікрали
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26.12.2022 21:37 Відповісти
У 2011 році це було трохи менше ніж 4 млн. доларів. Зараз це менше ніж 1 млн.
Проста арифметика показує що ці аферисти залишаються в наварі близько 3 млн., навіть якщо їх і примусять повенути знецінені фантики. Але і це навряд чи.
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26.12.2022 22:34 Відповісти
Ну из этих 3 млн не менее 1 пошло наверх для искусственного торможения дела. так что чистый доход-всего-лишь жалкие 2 млн. Тут на воровстве гумманитарки(60 вагонов)-тут десятками миллионов долларов воруют и уже сейчас понятно что никто не сядет
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27.12.2022 02:27 Відповісти
Це пц...
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26.12.2022 23:25 Відповісти
Є відповідальнисть за пропуск строків давності кримінального провадження?

Конкретний слідчий та конкретний начальник мають, яу мінімум, піти з посади за недбалість.
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27.12.2022 00:49 Відповісти
Є бабло -можна красти на волі, в Запоріжжі «смотрящего» часів Прохфессора звільнили
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27.12.2022 01:01 Відповісти
Цікаво коли судді виносять замовні рішення з метою грабувати громадян
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27.12.2022 05:08 Відповісти
Це просто капець,пока в Україні будуть такі смішні суди нічного путнього в Україні не буде
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27.12.2022 07:19 Відповісти
Было известно (и топик это подтверждает), что наши законы предоставляют коррупционерам массу вариантов избежать ответственности.
Почему? Да потому, что законы пишут и принимают наши, прости господи, народные депутаты. А пчелы, как известно, против меда не бывают.
И все эти "честные" НАБУ и САП (насчет АКС-есть сомнения) влияют на ситуацию с коррупцией в Украине ровно так, как влияет на содержимое бочки говна ложка меда.
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27.12.2022 08:27 Відповісти
"Да здравствует суд, самий гуманний суд в мире". Як дорого нам обходиться утримання цих підар...в в мантіях і їхніх ублюдків. За що хлопці віддають Богу душу?
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27.12.2022 09:05 Відповісти
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16.01.2023 10:23 Відповісти
Комедія! Тільки не смішно! Навіть, якщо вони повернуть ці гроші вони вже і половини тих, вкрадених, не варті! Українці доказали, що сповна заслуговують на таке відношення до себе.
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27.12.2022 09:45 Відповісти
Дурнику, от навіщо ти ліпиш свої всепропальські висновки про усіх? пиши про себе, якщо готовий у всіх позиціях із препізедентом.
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27.12.2022 10:46 Відповісти
Классная схема - взять 30 млн гр., и через 9 лет беспроцентно отдать... выгодно даже на покупке валюты.
Риторический вопрос, где враг Украины? - в стране парашии или у себя дома ????
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27.12.2022 11:15 Відповісти
за канистру топлива штраф 500000, за бляху 170000, а за воровство чинуши 30 мллн - 10000, как говорил клоун - класная у нас страна!!!
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27.12.2022 12:31 Відповісти
Казнить нельзя помиловать !!! Стара московська політика.А,тут:https://lviv.tsn.ua/vagitnu-lviv-yanku-zasudili-na-p-yat-rokiv-v-yaznici-za-kradizhki-trusiv-2231845.html
Можливо,цю жіночку лікувати потрібно,а не засуджувати?Все,як завжди.Нічого не міняється.
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27.12.2022 23:12 Відповісти
Просто треш якийсь, тобто можна красти і красти з бюджету- в ніякого покарання!??? Як це так? Ми що, зовсім дурні, чи дозволяємо нас у дурниках тримати. Знаєте, хочеться таких суддів просто до стінки поставити!!! І ті хто навмисно відтягував слідство!!! Немає бути строків давнини у таких злочинах як обкрадання держави!!! Негайно треба змінювати такі "срані" закони. Це не закони- це знущання!!!
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14.01.2023 21:49 Відповісти
 
 