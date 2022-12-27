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Зібраний з китайських частин російський електромобіль "Москвич" надійшов у продаж за ціною Tesla

Новини БізнесЦензор Технології

москвич

У Росії надійшли у продаж перші автомобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault.

Ціна "Москвича" з двигуном внутрішнього згоряння становитиме 1,97 млн рублів ($29,25 тис.), електромобіля "Москвич Зе" – 3,5 млн рублів ($51,2 тис.), пише російське видання "Коммерсант".

Для порівняння, в Україні за схожою ціною можна придбати нове бензинове авто Toyota Camry, дешевше обійдеться Mazda 6. Водночас вартість електричного "Москвича" співставна із автомобілями Tesla – ціна на найдешевшу версію Model 3 починається від $46,99 тис. без урахування податків.

Раніше російські ЗМІ з’ясували, що новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський JAC JS4. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+19
"Москвич Зе" - це на честь Зеленського, чи Зеленський - "москвіч" ?
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26.12.2022 21:16
+9
Тут ще треба уточнити, що у електричної версії китайського масквіча за $51,2 тис. стоїть мотор потужністю АЖ 68 к. с.! Для порівняння, у найповільнішої Тесли - 280 к. с.
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26.12.2022 21:44
+7
Москвич-Зе, справді?

Треба українському Зе подати у міжнародний суд за порушення trademark (права на торгову марку).
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26.12.2022 23:31
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Ахах.... Ну это нормась цена)
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26.12.2022 19:58 Відповісти
"Москвич Зе" - це на честь Зеленського, чи Зеленський - "москвіч" ?
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26.12.2022 21:16 Відповісти
як мінімум квартира в Маасквє в нього є він з 2014 по 2019 проводив там часу більше, ніж в Україні
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27.12.2022 02:10 Відповісти
друге правдиво
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27.12.2022 10:09 Відповісти
Тут ще треба уточнити, що у електричної версії китайського масквіча за $51,2 тис. стоїть мотор потужністю АЖ 68 к. с.! Для порівняння, у найповільнішої Тесли - 280 к. с.
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26.12.2022 21:44 Відповісти
це особливі, скрєпниє коньські сили! спеціальними редукторами вони об'єднуються в "тройкі" (22 шт.+2 запасних), потужність яких зростає в геометричній прогресії! 3 в 21-му степені, самі рахуйте! плюс російське ноу-хау - перемикач "**************!" (в попередніх версіях "подсос") - це як закис азоту в бездуховних форсажах їхніх гейропейських!
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27.12.2022 09:40 Відповісти
Та наф1г мен1 знати, що там виробляе мокшанд1я? Новини у виробництв1 збро1 у ворог1в треба знати для оборони нашо1 кра1ни, а це для чого? Ч1 1здять, ч1 ходять п1шки, ч1 повзають навкол1шки - ч1м г1рше, тим краще.
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26.12.2022 22:34 Відповісти
як для чого? Китай підтримує економіку рф на плаву, щоб вона й далі могла вести війну проти нас, а потім говорить про те, як йому всі друзі і однаково дорогі. А це показує, що Китаю дорог тільки Китай, і він всіх має в дупі. Це корисно знати, щоб нам в гаранти Китай ніхто не пхав. Для нас там тільки одна гарантія може бути...
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26.12.2022 22:55 Відповісти
Chery Exceed за 5 лямов ($90К) куда веселее!
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26.12.2022 22:46 Відповісти
Москвич-Зе, справді?

Треба українському Зе подати у міжнародний суд за порушення trademark (права на торгову марку).
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26.12.2022 23:31 Відповісти
зе - не торгова марка, а узагальнююча назва гидоти та нікчемності.
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27.12.2022 06:06 Відповісти
"Москвич 3Е" (три Е). Так что Зе в обломе.
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27.12.2022 09:39 Відповісти
Це креативніше, ніж Тарас Москалєнко чи Ванька Хохлов.
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27.12.2022 14:55 Відповісти
вічна мерзлота навіть чисто теоретично може виробляти тільки вічну мерзлоту! про які автомобілі взагалі мова???
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27.12.2022 00:11 Відповісти
нормас ... нехай купують... може здохнуть в них раніше, ніж в Україну потраплять... Ну а якщо здохлим в Україні сімям російців дадуть, то теж добре... - БІЛЬШЕ НЕ НАРОЖАЮТЬ...
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27.12.2022 00:17 Відповісти
вже час на рашку наклеїти китайську табличку з написом: найбільша провінція Китаю
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27.12.2022 01:24 Відповісти
Це ж еквівалент десятка пакетів з чмобіками...
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27.12.2022 02:49 Відповісти
акумулятора на китайской ,,тесле,, хватит ровно на три года как на телефоне ,,******,, а потом запрягать клячу . срезать крышу и в деревню ,,холуево,, дрова возить
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27.12.2022 06:55 Відповісти
C 2014 г. москали, игнорируя все внутренние проблемы своей убогой жизни, с утра до вечера зомбировались пропагандистским нарративом "шо там у хохлов".
А у нас началось "шо там у москалей"?
Ок. А как вам трезвые выводы из этой новости:
1. Запуск производства автомобилей говорит о том, что экономика РФ особо не пострадала от санкций и войны.
2. Несмотря на явно не адекватную цену, в РФ найдется достаточно обеспеченных и упоротых на всю голову патриотов, которые обеспечат спрос на это изделие. (весь российский автопром тому подтверждение)
3. То, что эти машины на 95% состоят из китайских комплектующих, говорит о том, что продолжается и углубляется экономическое сотрудничество россии и Китая. И тот, кто думает, что это не касается военной сферы - розовый пони.

И над чем тут можно поржать? Есть тут хоть один обнадеживающий для Украины пункт?
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27.12.2022 08:17 Відповісти
с себя поржи
1.себестоимость авто говорить что их экономика не эффективна, а производить неконкурентный товар может только больная параша. 2. в чем тут проблема когда свинособака покупает в рази дороже, меньше денег потратит на медицину)) 3. это что же за кооперация такая продавать гавно дороже за конфетку))
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27.12.2022 12:11 Відповісти
Сначала хотел загнать тебя под лавку по каждому пункту бреда, который ты написал, но после шедевральной фразы "себестоимость авто говорить что их экономика не эффективна..." понял, что разговаривать с тобой не о чем. Сорян, не играю на поле дебилов - они всегда меня побеждают. Сдаюсь заранее
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27.12.2022 12:22 Відповісти
На прошлой неделе на Теслы 3 и Y была скидка $7500 и бесплатная зарядка на 10000 миль - размели за день все что было в наличии по стране включая демо машины
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27.12.2022 11:01 Відповісти
Таку тачку накладно давати за пакет зі чмобіком ...Вангую буде щось гуртове ..Наприклад нове авто на 10 пакетів чмобіків ..Машину продать ,виручку розділити між родичами ,ну а гроші пропити
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27.12.2022 12:00 Відповісти
 
 