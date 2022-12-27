Зібраний з китайських частин російський електромобіль "Москвич" надійшов у продаж за ціною Tesla
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У Росії надійшли у продаж перші автомобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault.
Ціна "Москвича" з двигуном внутрішнього згоряння становитиме 1,97 млн рублів ($29,25 тис.), електромобіля "Москвич Зе" – 3,5 млн рублів ($51,2 тис.), пише російське видання "Коммерсант".
Для порівняння, в Україні за схожою ціною можна придбати нове бензинове авто Toyota Camry, дешевше обійдеться Mazda 6. Водночас вартість електричного "Москвича" співставна із автомобілями Tesla – ціна на найдешевшу версію Model 3 починається від $46,99 тис. без урахування податків.
Раніше російські ЗМІ з’ясували, що новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський JAC JS4. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.
Будь ласка, зачекайте...
Треба українському Зе подати у міжнародний суд за порушення trademark (права на торгову марку).
А у нас началось "шо там у москалей"?
Ок. А как вам трезвые выводы из этой новости:
1. Запуск производства автомобилей говорит о том, что экономика РФ особо не пострадала от санкций и войны.
2. Несмотря на явно не адекватную цену, в РФ найдется достаточно обеспеченных и упоротых на всю голову патриотов, которые обеспечат спрос на это изделие. (весь российский автопром тому подтверждение)
3. То, что эти машины на 95% состоят из китайских комплектующих, говорит о том, что продолжается и углубляется экономическое сотрудничество россии и Китая. И тот, кто думает, что это не касается военной сферы - розовый пони.
И над чем тут можно поржать? Есть тут хоть один обнадеживающий для Украины пункт?
1.себестоимость авто говорить что их экономика не эффективна, а производить неконкурентный товар может только больная параша. 2. в чем тут проблема когда свинособака покупает в рази дороже, меньше денег потратит на медицину)) 3. это что же за кооперация такая продавать гавно дороже за конфетку))