Зібраний з китайських частин російський електромобіль "Москвич" надійшов у продаж за ціною Tesla

У Росії надійшли у продаж перші автомобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault.

Ціна "Москвича" з двигуном внутрішнього згоряння становитиме 1,97 млн рублів ($29,25 тис.), електромобіля "Москвич Зе" – 3,5 млн рублів ($51,2 тис.), пише російське видання "Коммерсант".

Для порівняння, в Україні за схожою ціною можна придбати нове бензинове авто Toyota Camry, дешевше обійдеться Mazda 6. Водночас вартість електричного "Москвича" співставна із автомобілями Tesla – ціна на найдешевшу версію Model 3 починається від $46,99 тис. без урахування податків.

Раніше російські ЗМІ з’ясували, що новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський JAC JS4. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.