Маск, Цукерберг та Безос потрапили до списку найгірших технобосів 2022 року

Британська газета The Guardian проаналізувала поведінку керівників технологічних компаній у 2022 році й вибрала тих, хто розчарував більше за всіх. Так, у список найгірших керівників потрапили Марк Цукерберг, Джефф Безос та Ілон Маск.

Про це йдеться в статті видання, передає УНІАН.

Як зазначається, останні кілька десятиліть для керівників провідних американських технологічних компаній були досить вдалими, але в 2022 році ситуація раптом стала куди похмурішою. Компанія Meta Цукерберга й Amazon Безоса скоротили тисячі працівників, а Маск, якого колись називали генієм, продемонстрував винятковий рівень некомпетентності в Twitter.

Наприкінці 2021 року Марк Цукерберг вирішив, що майбутнє його багатомільярдної компанії саме за метавсесвітом, перейменувавши Facebook в Meta. Проте вже в лютому цього року акції Meta впали на $230 млрд за один день, що стало національним рекордом.

Через дев'ять місяців Цукербург заявив співробітникам, що він "недооцінив мінливі вітри бізнесу" і звільнив 11 тис. осіб.

Amazon Джеффа Безоса слідом за Twitter і Meta також оголосила про "масові чистки". Крім того, низка неприємностей ледь не збила Безоса з його позиції одного з найбагатших людей у світі.

Мільярдер Ілон Маск відзначився головним чином покупкою Twitter. Прагнучи створити Twitter 2.0, він за один день звільнив половину співробітників компанії, а тих, хто залишився, перевів на "хардкорний" режим роботи. Все це та інші спірні рішення зруйнували його репутацію як компетентного управлінця, вважає The Guardian.

Завершив 2022 рік Маск опитуванням у Твіттері, за підсумками якого він сам себе звільнив з посади керівника соцмережі.

У список також потрапили колишній керівник Twitter, звільнений Маском Параг Агарвал, і Елізабет Холмс – наймолодша мільярдерка світу, яка обіцяла людству прилад, здатний діагностувати купу захворювань тільки по краплі крові з пальця. На початку року вона була засуджена за шахрайство і засуджена до 11 років позбавлення волі.

Останнім і одним з найгірших (нарівні з Холмс) керівником видання називає Сема Бенкмана-Фріда, творця збанкрутілої криптобіржі FTX. Його звинувачують в "одному з найбільших фінансових шахрайств в американській історії".