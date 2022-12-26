Нацбанк анулював ліцензії восьми фінансових установ
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Національний банк України анулював ліцензії восьми небанківським фінансовим установам, ще вісім – виключив з реєстрів.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Як повідомляється, на підставі власних заяв анульовано усі наявні ліцензії:
- ТОВ "Галицька фінансова компанія";
- ТОВ "ФК "Гелексі".
Крім того, на підставі власних заяв анульовано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу:
- ТОВ "Гвадіана Капітал";
- ТОВ "Ліард Фінанс";
- ТОВ "ФК "Мадрид";
- ТОВ "ФК "Монблан Фінанс";
- ТОВ "ФК "Мотус Анте".
На підставі власної заяви ТОВ "ФК "Сіті Фінанс" анульовано ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
На підставі отриманих документів ТОВ "ФК "Гелксі" виключено з Державного реєстру фінансових установ.
Крім того, Національний банк виключив із Державного реєстру фінансових установ:
- ПТ "Ломбард Златопіль";
- ТОВ "ФК "Креді Фінанс";
- ТОВ "ФК "Рейн";
- ТОВ "ФК "Майнфорт";
- ТОВ "ФК "Фінтех";
- ТОВ "Сталь та Фінанси Бенк".
Із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, виключено ТОВ "Промагролізинг-Україна".
Зазначені установи виключено у зв’язку із прийняттям Національним банком рішення про анулювання (відкликання) в них усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг*.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 22 грудня 2022 року.
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