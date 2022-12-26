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Новини Регуляторна політика
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ліцензія (697) НБУ (8349) реєстр (467)

Нацбанк анулював ліцензії восьми фінансових установ

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

нбу

Національний банк України анулював ліцензії восьми небанківським фінансовим установам, ще вісім – виключив з реєстрів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляється, на підставі власних заяв анульовано усі наявні ліцензії:

  • ТОВ "Галицька фінансова компанія";
  • ТОВ "ФК "Гелексі".

Крім того, на підставі власних заяв анульовано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу:

  • ТОВ "Гвадіана Капітал";
  • ТОВ "Ліард Фінанс";
  • ТОВ "ФК "Мадрид";
  • ТОВ "ФК "Монблан Фінанс";
  • ТОВ "ФК "Мотус Анте".

На підставі власної заяви ТОВ "ФК "Сіті Фінанс" анульовано ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

На підставі отриманих документів ТОВ "ФК "Гелксі" виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Крім того, Національний банк виключив із Державного реєстру фінансових установ:

  • ПТ "Ломбард Златопіль";
  • ТОВ "ФК "Креді Фінанс";
  • ТОВ "ФК "Рейн";
  • ТОВ "ФК "Майнфорт";
  • ТОВ "ФК "Фінтех";
  • ТОВ "Сталь та Фінанси Бенк".

Із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, виключено ТОВ "Промагролізинг-Україна".

Зазначені установи виключено у зв’язку із прийняттям Національним банком рішення про анулювання (відкликання) в них усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг*.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 22 грудня 2022 року.

Автор: Галина Ялівець
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