У звільненому Ізюмі запустять перший автобусний маршрут

У звільненому місті Ізюм у Харківській області запускають перший автобусний маршрут.

Про це йдеться в повідомленні Ізюмської міської ради.

Так, повідомляється, що з 27 грудня запускається перший тимчасовий маршрут.

На маршруті 18 зупинок. Автобус у визначений час здійснюватиме два соціальні рейси, проїзд в інший час коштуватиме 10 грн.

Ізюм піддавався масованим обстрілам і авіаударам із початку березня. 2 квітня армія Росії повністю захопила Ізюм. Загарбники не погоджували гуманітарних коридорів, і внаслідок обстрілів і ненадання меддопомоги загинули щонайменше тисяча жителів.

Місто звільнили 10 вересня в ході масштабного контрнаступу Збройних Сил України.