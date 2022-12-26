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У звільненому Ізюмі запустять перший автобусний маршрут

Новини БізнесЦензор Транспорт

ізюм

У звільненому місті Ізюм у Харківській області запускають перший автобусний маршрут.

Про це йдеться в повідомленні Ізюмської міської ради.

Так, повідомляється, що з 27 грудня запускається перший тимчасовий маршрут.

На маршруті 18 зупинок. Автобус у визначений час здійснюватиме два соціальні рейси, проїзд в інший час коштуватиме 10 грн.

Ізюм піддавався масованим обстрілам і авіаударам із початку березня. 2 квітня армія Росії повністю захопила Ізюм. Загарбники не погоджували гуманітарних коридорів, і внаслідок обстрілів і ненадання меддопомоги загинули щонайменше тисяча жителів.

Місто звільнили 10 вересня в ході масштабного контрнаступу Збройних Сил України. 

Автор: Галина Ялівець
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