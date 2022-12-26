Гуманітарні організації надали допомогу для 14 мільйонів українців

Гуманітарні організації з 24 лютого надали допомогу для 13,6 млн українців. Зараз в Україні працюють 700 гуманітарних організацій, серед яких як міжнародні агентства, так і місцеві неурядові організації та благодійні фонди.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Наразі в нашій країні працюють 700 гуманітарних організацій, серед яких як міжнародні агентства, так і місцеві неурядові організації та благодійні фонди. Це у п'ять разів більше, ніж 10 місяців тому. Для понад половини гуманітарних операторів основним напрямом діяльності залишається допомога харчовими продуктами та забезпечення предметами першої потреби й засобами до існування", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, з початку війни агентства ООН та їхні партнери надали гуманітарну допомогу на загальну суму більш ніж $3 млрд. Третина цих коштів була виплачена у формі грошової допомоги. Її отримали понад 5 млн українців.

За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, пріоритетом для гуманітарних організацій на наступний рік стане допомога у відновленні постачання електроенергії, відбудова зруйнованих будинків і розмінування територій.

У Мінреінтеграції наадали, що наразі тривають спільні проєкти міністерства разом із UNHCR Ukraine, UNICEF, WFP, IOM, ICRC, OCHA й іншими міжнародними та місцевими гуманітарними операторами.