МВФ очікує відновлення повноважень Мінфіну зі збору даних та допускає прострочену заборгованість

Офіційні органи України вжили термінових заходів для ліквідації дефіциту фінансування сектору держуправління, що виник останні кілька місяців 2022 року через збільшення видатків держбюджету на 387 млрд грн у середині жовтня, проте залишковий дефіцит все ще оцінюється в 67 млрд грн (1,4% ВВП).

Про це йдеться в документах МВФ до Моніторингової програми із залученням ради директорів, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо до кінця року не буде знайдено додаткове фінансування, це може призвести до накопичення простроченої заборгованості з наслідками перенесення на 2023 рік і далі. Підтвердження повної картини простроченої заборгованості ускладнюється введеними воєнним станом обмеженнями повноважень Мінфіну (Казначейства) щодо збору даних від усіх розрахунків" , – сказано в документі.

Згідно з ним, Україна зобов'язується відновити та розширити повноваження Мінфіну та Казначейства зі збору даних, у тому числі про прострочену заборгованість та моніторинг дефіциту фінансування, розмір якого є предметом значної невизначеності.

"Прогрес у цьому напрямку необхідний для покращення моніторингу та підготовки до майбутньої взаємодії з Фондом", – наголошується в документі.

У свою чергу в самому меморандумі, підготовленому українською стороною, зазначено, що з метою подальшого вдосконалення бюджетних процесів, від планування до закупівель та виконання, вживатимуть заходів, спрямованих на посилення платіжної дисципліни.

"Незабаром ми налагодимо контроль за бюджетною заборгованістю як на державному, так і на місцевому рівнях, а також за фондами соцстрахування, щоб щомісяця мати чітке подання та обсяги, з чітким механізмом моніторингу, спрямованим на запобігання накопиченню нової заборгованості", – наголошується в документі.

Відповідно до нього, з урахуванням воєнного стану вживатимуться заходи щодо врегулювання наявного обсягу таких зобов'язань відповідно до вимог бюджетного законодавства структурованим та прозорим способом.

"Загалом ми прагнемо забезпечити досягнення максимально можливої в умовах воєнного стану прозорості в наданні даних щодо витрат та прострочених фінансових зобов'язань, що буде важливим внеском у ефективне управління грошовими ресурсами Казначейства та прогнозування ліквідності", – йдеться в меморандумі.

Говорячи про кроки, які були зроблені для вирішення проблеми збільшення видатків на 387 млрд грн, МВФ вказав на виявлені українською стороною статті видатків, насамперед щодо товарів та послуг, які можуть бути недовиконані через відстрочку основних контрактів, на загальну суму 145 млрд грн (3,1% ВВП). Фонд додав, що вимоги щодо відшкодування ПДВ, ймовірно, будуть нижчими, ніж передбачалося раніше, через вплив війни та нижчого експорту, а отже чистий ПДВ буде вищим на 16 млрд грн.

Крім того, планується отримати 13 млрд грн за рахунок додаткових внутрішніх запозичень, а також залучити ресурси з Єдиного казначейського рахунку, а також ліквідність на місцевих рахунках, що в сукупності складе близько 120 млрд грн.