Санкції залишили тисячі росіян без відпочинку у Єгипті

Російська авіакомпанія iFly повідомила туроператора Tez Tour про вимушену відміну всіх міжнародних рейсів до Єгипту.

Як повідомили у пресслужбі Tez Tour, перевізник пояснив це відмовою Йорданії впускати у свій повітряний простір літаки, незаконно зареєстровані у російському реєстрі на виконання доручення Владіміра Путіна, пише РБК.

"У зв'язку з відсутністю дозволу на використання повітряного простору Йорданії, а також введеними обмеженнями на проліт ряду інших держав, а/к "Ай Флай" повідомила TEZ TOUR про вимушену скасування програми міжнародних рейсів до Єгипту з пунктів на території Російської Федерації", – сказано у повідомленні.

Туроператор також повідомив, що авіакомпанія практично в повному обсязі виконала зобов'язання щодо вивезення 7,5 тис. пасажирів з території Єгипту, організувавши 22 вивізні рейси до Москви та інших регіонів Росії. Tez Tou також обіцяє повернути кошти тим росіянам, заплановані тури яких скасовані через проблеми авіаперевізника.

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Рейси авіакомпанії iFly з Москви до Єгипту були скасовані 16 грудня через заборону використання повітряного простору Туреччини, Йорданії, Саудівської Аравії та Еритреї. В авіакомпанії тоді розраховували відновити авіасполучення 20 грудня.

В iFly пояснювали, що до 14 грудня повітряний простір цих країн використовувався при перельотах в Хургаду і Шарм-еш-Шейх, проте отримати нові сертифікати на польоти неможливо через накладені на російські авіалінії санкції. 15 грудня на виліт з Москви чекали більше тисячі пасажирів, ще близько тисячі знаходяться в Хургаді та Шарм-еш-Шейху і чекали рейсів до Росії.

На тлі санкцій перевізник вирішив перебудувати маршрути до Єгипту, проклавши їх через територію Сирії. Однак у Росавіації відхилили прохання iFly узгодити цей альтернативний маршрут, оскільки вважають регіон "потенційно небезпечним для польотів цивільних повітряних суден". Відомство рекомендувало використовувати для перевезення пасажирів до Єгипту рейси інших авіаліній.