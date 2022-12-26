Ремонт "Північних потоків" може коштувати щонайменше $500 мільйонів, – ЗМІ

Компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених у вересні газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2", почала попередню оцінку вартості ремонту труб і відновлення постачання ними газу.

Про це пише The New York Times із посиланням на проінформоване джерело, передає Європейська правда.

Один кошторис ремонту "Північних потоків" оцінює вартість ремонту в суму, яка починається приблизно з $500 млн. Крім того, російські представники вивчають, як довго пошкоджені труби газогонів можуть витримувати вплив солоної морської води.

Як зазначається, в публікації, багато країн Європи вважають, що Росія причетна до підривів на "Північних потоках", хоча докази цього публічно оголошені не були.

The New York Times зазначає, що інцидент не приніс Росії однозначних вигод, адже та й далі мусить платити Україні за транзит газу, вже не може використовувати аргумент про дешевий газ для впливу на Німеччини й буде змушена витратитись на ремонт "Північних потоків".

Водночас через диверсію на газогонах призвів до зростання цін на газ у Європі щонайменше до весни 2023 року, що могло спонукати європейські країни підштовхувати Україну до переговорів про швидке завершення війни.

"Той факт, що одна з труб "Північного потоку-2" залишається неушкодженою, також означає, що в умовах енергетичної кризи Німеччина може змінити курс і дозволити цій трубі почати перекачувати газ", – додає NYT.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів". Росія також викликала дипломатів Німеччини, Данії та Швеції через недопуск її представників до розслідування диверсій на газопроводах "Північного потоку". Згодом Росія звинуватила Велику Британію у підривах на "Північних потоках".