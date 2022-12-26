Потік на в’їзд до України перед святами перевищив потік на виїзд, – Держприкордонслужба

За добу 25 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 71 тисяча осіб та 14 тисяч транспортних засобів.

Зокрема, з України минулої доби виїхали 29 тисяч осіб, а до України за минулу добу в’їхали 42 тисячі осіб, 39 тисяч з них – українці, повідомляє Державна прикордонн служба.

"Впродовж попередніх двох діб кількість громадян, які в’їжджають в Україну перевищила кількість тих, які виїжджають", – зауважують у відомстві.

Водночас прикордонники запевняють, що черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду до Польщі відсутні. Лише у "Шегинях" на в’їзд в Україну очікує 30 легковиків.

Також значно зменшилось накопичення вантажівок перед пунктами пропуску. Зокрема у "Раві-Руській" зупинилось 310 ваговозів, у "Устилузі" – 60. Зі сторони суміжної держави у пунктах пропуску "Ягодин", "Краківець", "Рава-Руська", "Грушів" та "Устилуг" черги з вантажівок сягають від 70 до 300.

Пасажирські автобуси очікують у черзі на в’їзд у двох пунктах пропуску. Зокрема, у "Краківці" – 9, у "Шегинях" – 13.

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Як повідомлялося, в останні місяці прикордонники фіксували тенденцію до відтоку людей з України.

З 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. осіб. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий притік склав рекордні 47 тис. осіб.

Однак наприкінці вересня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав. Ця тенденція зберігалася до останнього часу.