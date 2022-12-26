"Укрнафта" найняла американську компанію для оцінки запасів нафти і газу

ПАТ "Укрнафта" найняла американську компанію Miller and Lents, Ltd. для проведення оцінки запасів нафти і газу.

Відповідний контракт вартістю $240 тисяч укладено 20 грудня, повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Компанія з Техасу має підрахувати видобувні запаси у розбурених, не розбурених та ймовірних родовищах, а також визначить величину чистого доходу.

Кінцевий термін надання послуг – 20 лютого 2023 року. Попередній звіт має бути готовий до 10 лютого.

Конкурентів на тендері "Укрнафти" у американців не було. У своїй пропозиції Miller and Lents, Ltd. вказала, що вже займалось оцінкою запасів "Укрнафти" за контрактом від 10 липня 2013 року. У 2017 році "Укргазвидобування" наймало цю ж фірму для оцінки своїх запасів.

Читайте також: АЗС "Укрнафти" припинили приймати талони і паливні картки мережі "Авіас" Коломойського

Нагадаємо, у 2021 році держава планувала розділити "Укрнафту" між собою та групою Ігоря Коломойського, яка мала менше 50% акцій але контролювала операційну діяльність підприємства.

Однак 6 листопада "Укрнафту" (включно з мережею із понад 500 АЗС) та "Укртатнафту", а також "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад. Новим керівником "Укрнафти" та "Укртатнафти" призначили ексгендиректора мережі WOG Сергія Корецького, а до складну наглядової ради "Укрнафти" ввійшли особи, пов’язані з головою Офіса президента Андрієм Єрмаком.

Наприкінці грудня стало відомо, що з "Укрнафти" звільняють топ-менеджерів, пов’язаних з Ігорем Коломойським. Йдеться насамперед про віце-президента Фелікса Луньова, очільника департаменту збуту нафти і газу Андрія Куща та голову юридичної служби В’ячеслава Карташова.

Кущ та Карташов працювали в "Укрнафті" з 2003 року, коли група "Приват" отримала операційний контроль над компанією. Раніше Карташов працював особистим адвокатом Ігоря Коломойського.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року