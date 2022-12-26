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Нацбанк оштрафував сервіс короткострокових кредитів ZeCredit

Новини БізнесЦензор Фінанси

zecredit

Національний банк України (НБУ) оштрафував ТОВ "ФК "Інвеструм" на 85 тисяч гривень через порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 грудня, повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про невиконання вимог закону "Про споживче кредитування" до договору про споживчий кредит у частині:

відсутності в договорі заборони новому кредитору, колекторській компанії повідомляти інформацію про укладення споживачем договору про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього договору;

невідповідності вимогам закону зазначеної в договорі черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит.

ТОВ "ФК "Інвеструм" надає короткострокові кредити під брендом ZeCredit. Бенефіціарами компанії у держреєстрі вказані Вітаутас Йонас Лапеніс та Вітаутас Олшаускас.

Автор: Михайло Орлюк
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