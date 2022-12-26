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Новини Енергетика
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ОАЕ (160) генератор (74)

ОАЕ надішлють Україні 2500 побутових генераторів

Новини БізнесЦензор Енергетика

оаэ

Об’єднані Арабські Емірати надішлють близько 2500 побутових генераторів, кожен з потужністю від 3,5 до 8 кіловат, цивільному населенню України. 

Про це повідомляє місцева новинна агенція WAM.

ОАЕ перевезуть близько 1200 побутових генераторів у Варшаву, а решту генераторів передадуть до січня.

Ця підтримка надається в рамках гуманітарної допомоги на суму $100 млн, виділеної ОАЕ для України.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надасть Україні 900 генераторів та мільйони енергоощадних лампочок.

Автор: Галина Ялівець
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Дякуемо ОАЕ ‼️
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27.12.2022 00:40 Відповісти
а шо таке "БЦ" - бувайте цьомнув?
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27.12.2022 01:46 Відповісти
736 відвідувачів онлайн - ще такого не бачив ....
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27.12.2022 01:54 Відповісти
бц - буба цнезламний!
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27.12.2022 02:22 Відповісти
 
 