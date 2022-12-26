ОАЕ надішлють Україні 2500 побутових генераторів

Об’єднані Арабські Емірати надішлють близько 2500 побутових генераторів, кожен з потужністю від 3,5 до 8 кіловат, цивільному населенню України.

Про це повідомляє місцева новинна агенція WAM.

ОАЕ перевезуть близько 1200 побутових генераторів у Варшаву, а решту генераторів передадуть до січня.

Ця підтримка надається в рамках гуманітарної допомоги на суму $100 млн, виділеної ОАЕ для України.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надасть Україні 900 генераторів та мільйони енергоощадних лампочок.