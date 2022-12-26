Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму

Безробіття в Україні впало до історичного мінімуму – станом на 26 грудня 2022 року офіційно зареєстровано 191 тис. безробітних.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"І знову дані по офіційно зареєстрованим безробітним. Новий антирекорд, станом на 26 грудня це 191 тис. осіб. Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було", – написав Железняк.

Він зазначив, що місяць тому, 24 листопада, було 223 тис., тобто падіння за місяць склало більше 30 тис. осіб.

Однак Железняк додав, що це не свідчить, що в Україні різко покращилася ситуація з роботою.

"Просто три фактори: виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів; баланс виїзду за кордон із жовтня знову негативний – більше людей виїжджає; чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату, тому зараз 77% зареєстрованих безробітних це жінки", – пояснив Железняк.