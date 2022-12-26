Офіс президента готує додатковий податок на зняття готівки, – ЗМІ

В рамках анонсованої заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою податкової реформи обговорюється можливість запровадження додаткового податку на зняття готівки.

За даними джерел ЕП, новий податок має на меті суттєво обмежити готівкові операції задля боротьби з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.

На переконання авторів концепції реформи, запровадження податку на зняття готівки має частково компенсувати зниження податків для бізнесу, а також підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.

"Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок", – пише видання.

Водночас автори податкової реформи зауважують, що ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий.

За словами співрозмовника в Офісі президента, вона "точно буде менша 10%". При цьому існує ймовірність, що у фінальний законопроєкт цей податок не увійде. Проте майже напевно в податковій реформі будуть інші обмеження на готівкові розрахунки. Серед них – заборона на зняття готівки юридичними особами та заборона продажу за готівку підакцизної продукції.

Ще одна ідея, яку обговорюють автори реформи, – заборона використання спрощеної системи оподаткування замість найму працівників.

При цьому пропонуєстья суттєво зменшити податки на зарплату. Для цього ПДФО (18%) об’єднають з єдиним соціальним внеском (22% від фонду оплати праці до вирахування ПДФО).Ставка об’єднаного податку становитиме 10%. Автори також пропонують підняти ставку військового збору до 3%.

Читайте також: Податків немає у Сомалі: Гетманцев розкритикував ідею Офісу президента про зниження податків

Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

За словами Шурми, наразі консенсусу в цьому питанні немає, але він сподівається, що нову податкову модель зможуть ухвалити "протягом найближчих місяців – пів року".

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.