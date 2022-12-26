Нацполіція провела 30 обшуків у справі про привласнення коштів при будівництві метро на Виноградар

Національна поліція України розслідує факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, 22 грудня поліцейські провели близько 30 обшуків за адресами фігурантів та вилучили фінансово господарську документацію, електронні носії інформації, що містять важливі для досудового розслідування відомості.

В рамках розслідування досліджується можливе заволодіння та легалізація організаторами угоди 530 млн грн, сплачених за будівельні роботи.

Крім того, для запобігання подальшим сумнівним операціям з бюджетними коштами Державною службою фінансового моніторингу України заблоковано 160 млн грн, які перебували на рахунках, задіяних у протиправній схемі.

За версією слідства, у 2018 році між київським метрополітеном та підрядником було укладено договір на 5,9 млрд грн, профінансований на 4 млрд грн. Однак заплановані роботи виконані лише на 60%, зазначені у договорі строки порушені, а стан будівництва досі не змінився.

Надалі, у жовтні 2022 року, на рахунки підконтрольних підприємств як передоплату за будівельні роботи перераховано ще 530 млн. грн. незважаючи на те, що ці підприємства не мали відповідних кваліфікованих працівників та власної спецтехніки.

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, підрядником будівництва метро на Виноградар є компанія "Київметробуд". У вересні минулого року вона подала позов до комунального підприємства "Київський метрополітен" з вимогою перенести дату завершення будівництва продовження Сирецько-Печерської лінії метро на травень 2023 року.

Згідно з чинним договором, роботи з будівництва продовження Сирецько-Печерської лінії на Виноградарі мали завершитися 26 листопада 2021 року.

Нагадаємо, у січні 2020 року голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд" Олег Токарєв заявив, що терміни завершення будівельних робіт із продовження Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену на Виноградарі відкладаються на рік.

Тоді ж Офіс генпрокурора заарештував рахунки компанії за підозрою у спробах співробітників заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградарі. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Нагадаємо, комунальне підприємство "Київський метрополітен" у 2018 році уклало договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро з "Київметробудом", який став переможцем тендеру на ProZorro.

У рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається побудувати дві станції – "Мостицька" та "Проспект Правди" – та відгалуження у бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії.

Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн.