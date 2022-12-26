НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, – ЗМІ
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Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у понеділок, 26 грудня, проводять серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Про це повідомляє проєкт "Схеми" (Радіо свобода) із посиланям на три джерела у Дніпрі та у правоохоронних органах.
За даними джерел, детективи проводять слідчі дії безпосередньо у приміщенні Дніпропетровської ОВА – кабінеті самого Резніченка, а також у Департаменті житлово-комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг та низці інших департаментів ОВА.
Також обшуки провели у підрядників ОВА – у приміщеннях фірми "Будінвестінжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.
Раніше журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією "Будінвест Інжиніринг", яка після початку повномасштабної війни отримала від очолюваної ним Дніпропетровської ОВА 1,5 мільярда гривень на ремонт доріг, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями "зловживання владою або службовим становищем" і "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)". Засновницею фірпми до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Резніченка.
"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва".
Також фірма отримала найбільше грошей серед усіх фаворитів "Укравтодору" під час вторгнення цього року – 2 листопада їй відписали 1,5 млрд грн на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні.
Уже 9 листопада Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.
В Офісі президента відповіли на скандал повідомленням, що висновки будуть робити тільки за результатами розслідування правоохоронних органів.
Після публікації розслідування 14 листопада Володимир Зеленський взяв Валентина Резніченка у свою делегацію для публічного візиту у деокупований Херсона. Того ж дня "Укравтодор" перерахував "Будінвест інжинірингу" 60 млн грн, а через тиждень облдержадміністрація також перерахувала 22 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
2. Іван Кубраков останнім часом більш активно висловлюється про Україну - виключно про "недобитий фашизм", ідентифікує білоруських громадян, які воюють за Україну тощо... Міністр внутрішніх справ не володіє зовнішньою розвідкою, але має достобіса добре джерело інформації в Україні. Він та його голова слідчого комітету хваляться в себе в пресі тим, як оперативно виловлюють усіх диверсантів, які "пройшли підготовку в Україні" або мали контакт із певними людьми в нашій державі. Вам нагадати, як там з ними розправляються? Стріляють у коліна. Потім загроза страти.
3. Обидва Кубракови публічно не наголошують на своїх родинних стосунках, але вони дуже тісні, що підтверджено втягуванням у підряди на дорожні проєкти в Україні, які веде Кубраков київський білоруських фірм під контролем Кубракова мінського. Серед них: «Белавтодор», «ДСТ №4 г. Бреста» і не тільки вони. А про бітумні й інші заводи я вже й мовчу.
4. До самого вторгнення чимало українців обурювалися: навіщо в бік білоруського кордону, зокрема в Чорнобильську зону, споруджували такі шикарні й широкі дороги, ще гірко жартували, що для рашистських танків. Виявилося, що то були не жарти.
5. Тема ймовірного наступу з Білорусі залишається актуальною. Рашистсько-білоруському контингенту дуже важлива інформація про мінування та перегородження доріг, знищені мости тощо, а також потрібний друг, який би міг пролобіювати мінімалізацію руйнування доріг за основними напрямками вторгнення. Посада навіть нинішнього віце-прем'єра надає всі ці можливості таке знати.
6. Тепер О.Кубраков нещодавно увійшов до ставки верховного головнокомандувача, і отримає доступ до всіх військових таємниць, пов'язаних з обороною України.
Я не роблю жодних висновків, просто наводжу факти. Тільки одного такого пункту було б досить, щоб усунути такого носія надзвичайної загрози Україні. Але коли ставленик Портнова й Захарченка у нас прямий заступник голови опи й контролює всіх силовиків, а в ГУР заведені відверті вороги й ватники, то тема коханого племінника ката білоруського народу якось тьмяніє...
треба зменити назву ОВА
молодець Ткач‼️‼️‼️