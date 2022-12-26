Російський центробанк пояснив падіння рубля зниженням цін на нафту

Падіння курсу російського рубля минулого тижня пов’язане зі зниженням цін на нафту з Росії.

Про це заступник голови Банку Росії Олексій Заботкін заявив в інтерв'ю російському інформагентству РБК.

"В наявності погіршення зовнішніх умов, зниження цін на нафту. Це досить вагома причина для того, щоб курс дещо ослабнув", – пояснив заступник голови ЦБ РФ.

Водночас він запевнив, що курс рубля, як і раніше, "коливається у тому діапазоні, який спостерігався приблизно з кінця травня цього року".

При цьому заступник голови центробанку РФ визнав, що зниження курсу рубля вплине на зростання цін: як і раніше, кожні 10% руху обмінного курсу додаватимуть інфляції близько 0,5-0,6%.

"Але при цьому з застереженням, що ці 0,5-0,6% реалізуються не миттєво, а розтягнуті в часі на 6-12 місяців", – уточнив банкір.

"Дезінфляційний внесок того зміцнення рубля, яке відбулося у другій половині весни та влітку, на даний момент вже за великим рахунком вичерпано", – додав Заботкін.

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Падіння курсу російської валюти до долара та євро почалося у грудні та значно прискорилося у середині місяця. На тижні з 12 по 16 грудня рубль ослабився з 62,8 до 64,65 до долара та з 66,37 до 69,1 до євро. На тижні з 19 грудня падіння рубля прискорилося, першого після вихідних день торгів на біржі російська валюта пройшла дві критичні позначки – в 65 і 67 руб. до долара США, а 21 грудня подолала позначку 70 руб. за долар та 75 руб. за євро. 26 грудня рубль торгується в районі 68,2 руб. за долар та 72,4 руб. за євро.

Ціна на нафту марки Brent з початку грудня знизилася майже з $90 за барель приблизно до $84. Водночас середня ціна на російську нафту Urals, яка після запровадження серії санкцій продається з дисконтом, за період з 15 листопада по 14 грудня 2022 року становила $57,49 за барель, повідомляв російський Мінфін. Місяцем раніше вона становила $71,1.

Крім того, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Раніше агентство Bloomberg підрахувало, що за перший тиждень після початку дії механізму обмеження цін на російську нафту, запровадженого країнами "Великої сімки", експорт нафти з РФ впав на 54%.