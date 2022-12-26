У Раді зібрали необхідну кількість голосів для висловлення недовіри очільнику Рахункової палати Пацкану, – нардеп

Народні депутати зібрали необхідну кількість голосів (129 за 113 необхідних) для висловлення недовіри очільнику Рахункової палати Валерію Пацкану.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Коаліція зібрала 129 підписів (з 113 необхідних) для висловлення недовіри члену Рахункової палати, голові Рахункової палати Пацкану Валерію. Підкреслюю, тут йдеться про звільнення взагалі з Рахункової, а не тільки як голови", – наголосив нардеп.

Він також нагадав, що раніше відповідна постанова № 8297 була внесена до Верховної Ради. Для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів "за".

Як повідомлялося, 1 грудня Верховна Рада не підтримала звільнення Пацкана. До того Пацкан відкликав свою заяву про відставку з посади голови Рахункової палити через законодавчу колізію, хоча Комітет Верховної Ради з питань бюджету вже підтримав його заяву про звільнення.

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Про те, що голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку, стало відомо ще на початку листопада.

Це відбулося після того, як 24 жовтня співробітники НАБУ і САП повідомили Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло у той час, коли він ще був народним депутатом. 27 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. грн.

За даними слідства, народний обранець з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці. Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Валерій Пацкан очолює Рахункову палату з березня 2018 року. До цього призначення він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".