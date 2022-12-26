Мінреінтеграції доручило припинити масові перевірки виплат переселенцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій доручило призупинити масові перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб для підтвердження законності отримання ними соціальних виплат.

Про це заявила голова міністерства Ірина Верещук під час наради, присвяченій питанню виплат переселенцям.

"Як держава ми зобов’язані проконтролювати цільове використання коштів. Разом з тим, не можемо допустити, щоб люди, які гостро потребують грошової допомоги, перебували під перевірками чи помилково цієї допомоги позбулися", – наголосила голова Мінреінтеграції.

"Зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв’язком, люди не мусять стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність вказаного місця проживання. Маємо чітко визначити підстави, за яких допускається проведення перевірок", – додала Верещук.

За результатами наради було вирішено проводити перевірки місць проживання ВПО виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення при наявності підозри неправомірного отримання допомоги. Про проведення перевірки особу обов’язково мають повідомити телефонним дзвінком.

Верещук наголосила, що в усіх інших випадках проведення вибіркових перевірок місць проживання внутрішніх переселенців не допускається.

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Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 або 3000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.