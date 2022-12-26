Керуюча компанія терміналу "Олімпекс Купе" спростовує претензії американського хедж-фонду і заявляє про готовність погасити борги

Компанія GNT Group, яка керує зерновим терміналом "Олімпекс Купе Інтернешнл" в Одеському морському порту, відкидає звинувачення в нецільовому використанні кредитних коштів, готова погасити кредитні зобов’язання перед Argentem Creek Partners.

Про це йдеться у заяві керуючої компанії G.N. Terminal Enterprises Limited, надісланій в редакцію БізнесЦензор.

Америкаський хедж-фонд Argentem Creek Partners повідомив 23 грудня, що розпочав примусові дії проти GNT Group, яка керує зерновим терміналом "Олімпекс Купе Інтернешнл", який працює на території Одеського морського порту.

Претензії стосуються кредитних ліній сукупним розміром $75 млн.

У зв’язку з цим GNT Group, заявила, що в 2019 році залучила у Argentem Creek Partners дві кредитні лінії у розмірі $25 млн та $50 млн. Ці кошти були спрямовані на погашення кредиту ЄБРР та викуп 26% частки CHS Europe S.a.r.l. у зерновому терміналі "Олімпекс Купе Інтернешнл".

"У своїй заяві фонд Argentem Creek Partners повідомив, що підозрює GNT Group у зловживанні наданими кредитними коштами. Але кредитний договір був укладений таким чином, що всі кредитні кошти мали суто цільове призначення, і будь-яке їхнє нецільове використання було неможливим", - йдеться в заяві GNT Group.

Компанія відзначає, що у 2022 році Україна опинилася в ситуації повної морської блокади у зв’язку з війною, що суттєво вплинуло на фінансові показники усіх гравців ринку перевалки вантажів.

"Кредитний договір з американським фондом дозволяв відтерміновувати виплати по кредитам, на що були отримані обумовлені договором вейвери (відтермінування)" — йдеться в заяві. - "GNT Group заявляє про готовність погасити кредитні зобов’язання перед Argentem Creek Partners і відкриті до переговорів щодо надання усіх необхідних фінансових документів для проведення аудиту. Адже жодних порушень і нецільового використання кредитних коштів бути не могло".

"Олімпекс Купе Інтернешнл" - стивідорна компанія, що оперує у Одеському морському порту. Торік, за даними порталу "Порти України", компанія з показником 180 тис. т посідала 11 місце в рейтингу портових терміналів України за обсягами одночасного зберігання зернових.

Обсяг інвестицій у розбудову терміналу сягнув понад $80 млн. З 2009 по 2019 рік до проєкту залучалися кредитні кошти міжнародної компанії CHS Inc. та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).