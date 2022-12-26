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Європа відновила закачування газу до сховищ посеред зими

Новини БізнесЦензор Енергетика

газ

Тепла погода і зменшення попиту на газ через свята дозволили Європі перейти від нетто-відбору до нетто-закачування палива до сховищ.

Поточний рівень заповненості сховищ у Європі складає 82,98%, що на 10,8 відсоткового пункта вище за середній показник на ту ж дату за останні п'ять років, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE).

При цьому за газову добу 24 грудня запаси зросли на 0,11 відсоткового пункта. Це перша газова доба з початку сезону відбору, коли закачування знову перевищило відбір.

Початок сезону відбору газу зі сховищ у ЄС (14 листопада) цього року був найпізнішим за всю історію спостережень GIE (з 2011 року).

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Крім того, європейські термінали з прийому зрідженого природного газу (LNG) з початку грудня працюють із продуктивністю 67%, за такого ж середнього показника за листопад. Водночас зменшуються запаси LNG у резервуарах приймальних терміналів (на 10% до середнього листопадового рівня) – це говорить про те, що нові партії зрідженого газу приходять до Європи повільніше, ніж ринок споживає.

Німеччина 17 грудня провела церемонію відкриття свого першого терміналу ЗПГ – у Вільгельмсхафені, з 21 грудня газ із терміналу почав надходити до газотранспортної системи.

Відлига також призвела до зниження цін на європейському ринку. Контракт із постачанням "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні $868 за тисячу кубометрів. Січневий ф'ючерс – $932 за тисячу кубометрів.

Вироблення електроенергії за рахунок вітроустановок у Європі минулого тижня забезпечило 21% енергобалансу щодо ЄС після 13% на тижні з 12 по 18 грудня, повідомляє асоціація WindEurope.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+19
як це прозвучить у москалів:
Суровая зіма в Европе винуділа прадажних гейропейцев использовать своі запаси газа. Только первій месяц зіми, а Європа УЖЕ ВИНУЖДЕНА пополнять запаси. Что єто еслі не проігріш, как вам без нашего газа?
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26.12.2022 15:30
+14
позавчора було плюс 15. вчора - плюс 12. сьодня правда похолодало - плюс 8 )). тут зелёні вже б на шашликах різдво праздникували.
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26.12.2022 15:25
+11
"- Что это?
- Последний выдох господина Пе-же."
Киндзаза 😂

Ця зима стане останнім пуком грязьпрому 🤕😢😇
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26.12.2022 15:27
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Замерзают однако...
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26.12.2022 15:18 Відповісти
позавчора було плюс 15. вчора - плюс 12. сьодня правда похолодало - плюс 8 )). тут зелёні вже б на шашликах різдво праздникували.
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26.12.2022 15:25 Відповісти
правда обіщають потєпленіє. на виходні ))
https://ibb.co/WHGm5Mz
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26.12.2022 15:40 Відповісти
З асфальтом, чи без?
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26.12.2022 16:43 Відповісти
"- Что это?
- Последний выдох господина Пе-же."
Киндзаза 😂

Ця зима стане останнім пуком грязьпрому 🤕😢😇
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26.12.2022 15:27 Відповісти
як це прозвучить у москалів:
Суровая зіма в Европе винуділа прадажних гейропейцев использовать своі запаси газа. Только первій месяц зіми, а Європа УЖЕ ВИНУЖДЕНА пополнять запаси. Что єто еслі не проігріш, как вам без нашего газа?
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26.12.2022 15:30 Відповісти
Кацапам продайте, у них пів росії без газу.
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26.12.2022 15:36 Відповісти
Ну что ********* из РАССЕИ !!Вам газ нужен???? ХА ХА ...
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26.12.2022 16:32 Відповісти
А як же грязьпромовський кліп, а де ж генерал Мороз, що поставить Європу на коліна? Нєпорядок! Срочно Скабєєху з Симоньянихой випускайте!
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26.12.2022 16:46 Відповісти
Уже новак, министр энергетики задрипорашки выступил с заявлением, шо "они готовы возобновить прокачку газа по газоводу "Ямал-Европа", которые сами же закрыли по "контрсанкциям против Польши". Это значит поняли, что шантаж не прошел, надо деньги для бюджета зарабатывать?
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26.12.2022 16:49 Відповісти
Та Польша ж вже просувала проект про те, щоб цiна була на 60 а 30, то газ чи олiя?
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26.12.2022 20:04 Відповісти
Який проект? Росіяни закрили газовід "Ямал-Европа" якиий веде через Польщу до Німеччини у відповідь на санкції, які ЕС та Польща ввела проти рф за вторгнення. А 30 чи 60 стосувалося граничних цін на сиру нафту, яка буде поставлятися морським шляхом у будь-яку країну окрім ЕС.
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26.12.2022 20:39 Відповісти
 
 