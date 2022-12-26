За програмою "єРобота" підприємці отримають мікрогранти на ще 148 мільйонів

У межах дванадцятої хвилі реалізації ініціативи "Власна справа" 626 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 148,3 млн грн.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

За її словами, у межах грантової програми підприємці можуть отримати мікрогранти на започаткування або розширення власного бізнесу на суму до 250 тисяч грн. Головною умовою допомоги від держави є створення нових робочих місць.

"Таким чином ми одночасно підтримуємо бізнес і боремось з безробіттям. Наразі в рамках вже 12-ї хвилі реалізації цієї програми українці отримають майже півтори тисячі нових робочих місць", – заявила Свириденко.

Серед переможців дванадцятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах:

192 – оптова та роздрібна торгівля,

103 – переробна промисловість,

79 – тимчасове розміщування й організація.

Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено 1419 робочих місць.

Найбільша кількість переможців зі Львівської (113 осіб) та Рівненської (68 осіб) областей, а також з Києва (61 особа).

Загалом із початку реалізації програми "Власна справа" було затверджено грантів на суму близько 776,8 млн грн для 3321 підприємця. За попередніми розрахунками буде створено 8313 нових робочих місць.

Проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.