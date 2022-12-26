На Львівщині стабілізували ситуацію з електроенергією, – ОВА

У Львівській області вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням, наразі діють погодинні відключення.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

"На Львівщині вдалось стабілізувати ситуацію, тому електроенергію подають відповідно до графіка погодинних відключень", – зазначив він.

Як повідомлялося, раніше через перевищення лімітів споживання аварійні відключення запровадили у Києві, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській та Київській областях.

Водночас у Черкаській області 26 грудня скасували нічні відключення світла – з 00:00 до 07:00, вдень електрику вимикатимуть за зеленим графіком – на дві години через чотири.