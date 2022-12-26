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Майже 60% українців підтримують волонтерів фінансово, найбільше донатять на ЗСУ, – опитування

Новини БізнесЦензор Фінанси

деньги,армия

Майже 90% українців зазначили про те, що вони підтримують волонтерів. Понад половина (59,9%) респондентів підтримку висловлює у формі грошових пожертв.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Active Group.

Так,відповідаючи на запитання "Чи підтримували ви волонтерів?", 35% респондентів відповіли, "так і багато", ще 54,1% – що підтримували, але не багато. 10,9% опитаних не підтримували волонтерів.

На запитання про те, якою саме була ця підтримка, 59,9% респондентів відповіли, що давали гроші, 19,8% – що давали інші власні ресурси, а 20,2% – допомагали руками.

Щодо напрямків донатів, то понад половина опитаних (56,1%) сказали, що, маючи вибір, спрямовували би кошти на підтримку Збройних сил України.

22,4% українців приблизно однаковий обсяг своїх коштів віддали би на потреби ЗСУ та на підтримку постраждалих від війни.

Більше на підтримку ВПО та інших постраждалих від війни готові донатити 6,1%, а переважно на потреби, не пов’зані безпосередньо з війною – 3,4%. Не будуть давати кошти 3,7% респондентів. Не визначилися з відповіддю 8,2% опитаних.

Дослідження було здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Упродовж 7-14 грудня було опитано 600 українців.

Автор: Юлiя Недашківська
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лисий та його лиса подруга, зроблять тепер ще по патріотичному тату, на підтримку волонтерів.
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26.12.2022 14:52 Відповісти
Допомогаю лише сюди.

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26.12.2022 16:36 Відповісти
Не хрен поддерживать этих ворюг -волонтёров!!Как не волонтёр так миллионер с дачей ,машиной ,квартирами и т д..... Ни стыда ни совести..Особенно не давайте этим ворюгам наличку!!!
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26.12.2022 16:37 Відповісти
 
 