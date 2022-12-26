Україна вийшла з угоди СНД про пенсії для військових
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Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав-учасниць Співдружності незалежних держав.
Про це йдеться у відповідній постанові № 1425 від 23 грудня.
Зазначається, що ця угода була підписана 15 травня 1992 року у Ташкенті (Узбекистан).
Крім того, уряд припинив дію чотирьох угод з Білоруссю про оборонну та військово-технічну співпрацю.
Як повідомлялося, уряд хоче зупинити дію угоди про трудову міграцію з РФ та Білоруссю.
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показати весь коментар26.12.2022 14:23 Відповісти Мені подобається 0
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