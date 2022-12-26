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Кабмін (7235) СНД (68)

Україна вийшла з угоди СНД про пенсії для військових

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снд

Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав-учасниць Співдружності незалежних держав.

Про це йдеться у відповідній постанові № 1425 від 23 грудня.

Зазначається, що ця угода була підписана 15 травня 1992 року у Ташкенті (Узбекистан).

Крім того, уряд припинив дію чотирьох угод з Білоруссю про оборонну та військово-технічну співпрацю.

Як повідомлялося, уряд хоче зупинити дію угоди про трудову міграцію з РФ та Білоруссю.

Автор: Юлiя Недашківська
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Це означає що Україна не буде платити пенсії вбивцям- москалям, що понаїхали до нас на ПМЖ?
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26.12.2022 14:23 Відповісти
 
 