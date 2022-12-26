БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3213 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
1 138 4
електроенергія (2936) Укренерго (1361)

Дефіцит потужності залишається суттєвим, аварійні відключення – у Києві та п’яти областях

Новини БізнесЦензор Енергетика

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим. Аварійні відключення світла запроваджені у Києві та п’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання.

"Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві", – йдеться у повідомленні.

На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи.

Наголошується, що через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу.

"Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми", – додали енергетики.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зачем каждые два часа вываливать это враньё? раз с утра сказали и достаточно, ялозят одно и тоже, как с ковидлобрехней. ара-хам-ию спросите что с энергетикой
показати весь коментар
26.12.2022 16:11 Відповісти
А два дня в Киеве не было отключений, а что такое в понедельник с утра резко случилось?
показати весь коментар
26.12.2022 16:24 Відповісти
promyslovist ne pratsyuvala?
показати весь коментар
26.12.2022 20:00 Відповісти
Світло виключають тому, що Ахметов, Фірташ, Суркіси і інші орки, продають електроенергію за кордон за валюту. А прості українці потерплять без світла.............
показати весь коментар
26.12.2022 21:32 Відповісти
 
 