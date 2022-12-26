РНБО розгляне санкції проти силових органів РФ та окремих представників ІТ-сектору

Міжвідомча робоча група з питань реалізації санкційної політики рекомендувала передати на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування санкцій до представників силових органів РФ та окремих представників ІТ-сектору.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні групи під головуванням міністерки економіки Юлії Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

"Міжвідомча робоча група рекомендувала передати на розгляд РНБО пропозиції щодо ухвалення санкцій проти понад 1300 представників силових органів РФ. Зокрема, ФСБ, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії РФ, міністерства внутрішніх справ, судової влади. Тобто проти осіб, які безпосередньо причетні до злочинів в Україні та проти України", – наголосила вона.

Також рекомендовано направити пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери РФ. Це виробники програмного забезпечення чи обладнання, компанії та особи, пов’язані з соцмережами, різними платформами, які росіяни використовують для пропаганди.

Крім того, МРГ розглянула низку питань, спрямованих на посилення співпраці з партнерами України та збільшення ефекту санкційного тиску. Зокрема, питання:

віддзеркалення країнами-партнерами санкцій, ухвалених раніше Україною;

унеможливлення отримання РФ та Білоруссю товарів критичного імпорту. В першу чергу – товарів та комплектуючих, які використовуються для виробництва озброєння та військової техніки.

За чотири місяці роботи МРГ Радою національної безпеки та оборони ухвалено, а президентом України введено в дію рішення про запровадження санкцій проти 3134 фізичних та 1374 юридичних осіб.

Окрім того, з урахуванням останніх рішень МРГ рекомендувала подати на розгляд РНБО санкції ще проти понад 8000 фізичних та юридичних осіб.

Як повідомлялося, РНБО пропонують запровадити санкції проти всіх російських та білоруських банків.