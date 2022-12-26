Поїзд із цистернами аміаку зійшов з рейок у Сербії, отруїлися понад 50 людей

У неділю на сході Сербії зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив аміак, унаслідок чого постраждали десятки людей і була перекрита головна міжнародна автомагістраль.

Про це повідомляє Associated Press.

У місті Пірот було оголошено надзвичайний стан, а влада закликала жителів не залишати свої будинки. Десятки людей були госпіталізовані.

Як пише Європейська правда, за даними сербського порталу РТС, з симптомами отруєння аміаком госпіталізовано понад 50 осіб. Також повідомляється, що одна людина померла, але невідомо, чи пов'язано це з отруєнням.

Повідомляється, що внаслідок аварії група з 20 цистерн зійшла з рейок, принаймні одна з них упала в русло річки Нішава, що спричинило бурхливу реакцію аміаку під час контакту з водою.

Через обмежену видимість, спричинену витоком, кілька автомобілів розбилися на головній автомагістралі, що веде до Болгарії, у період жвавого руху через різдвяні свята.

Поліція перекрила шосе і перенаправила рух на місцеві дороги. Причина сходження поїзда з рейок поки невідома.

Витік аміачного газу може бути вогненебезпечним і призвести до серйозних травм або навіть смерті.