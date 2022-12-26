У Apple вперше за 3 роки зменшаться доходи

Дохід американської корпорації Apple у четвертому кварталі опуститься нижче за рекордні $123,9 млрд, отримані за аналогічний квартал минулого року. Чистий прибуток знизиться більш ніж на 8%.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані аналітичної компанії Visible Alpha. Вперше за 14 кварталів доходи компанії не зростуть, передає Forbes.

Пʼята частина доходу Apple припадає на продаж у Китаї, а там збирають понад 90% iPhone.

Конкурент Samsung залишив Китай у 2019 році та диверсифікував збірку щонайменше в чотирьох країнах, зазначає видання.

Через коронавірусні обмеження і різкий сплеск захворюваності після їх скасування компанія зіткнулася з нестачею від 5 млн до 15 млн iPhone.

Складнощі також виникають і з реалізацією вже вироблених пристроїв. Наприклад, одному магазину Apple у головному торговому районі Пекіна довелося скоротити робочий день, оскільки всі його співробітники захворіли. Робітників також не вистачає на виробничих лініях, зазначає FT.

Із кінця жовтня Китай захлеснула нова хвиля коронавірусу. Через це виробництво Apple, розташоване у Китаї, опинилося під загрозою.

На найбільшому заводі компанії Foxconn у Чженчжоу, що збирає смартфони Apple, було введено жорсткі карантинні заходи, які спровокували масові та жорстокі протести робітників.

Тепер, коли Китай почав згортати політику "нульової терпимості" до COVID, Apple зіткнулася з новим довгостроковим ризиком – нестачею робочої сили на заводах, фабриках, складах та інших логістичних обʼєктах по всій країні.

Натомість Індія та Вʼєтнам стають виробничими центрами Apple, оскільки партнери компанії прагнуть підвищити стійкість ланцюжка постачань, значною мірою зосередженого на Китаї з його геополітичними проблемами та високим рівнем захворюваності на COVID.