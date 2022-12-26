Нацбанк та українські банки створили спільну банківську мережу, яка працюватиме в умовах блекауту

Національний банк разом з усіма системно важливими банками України об’єдналися для створення спільної банківської мережі – Power Banking.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що Power Banking – це спільна мережа відділень банків по всій України, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

"Спільна банківська мережа – це унікальний проєкт та приклад консолідації й партнерства банків України. Адже вони погодились обрати не конкуренцію, а щоденну координацію та обмін досвідом, щоб ми разом ефективно протистояли викликам війни", – наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.

На сьогодні мережа Power Banking об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку.

Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків).

В умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів з фінансових питань.

Впізнати відділення спільної банківської мережі можна буде за спеціальним маркуванням Power Banking на вході. Цей знак свідчитиме, що відділення спеціально обладнане та працюватиме під час тривалої відсутності електроенергії.

Крім того, зазначається, що у відділеннях мережі Power Banking запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета – надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

Мапа відділень мережі Power Banking регулярно оновлюватиметься на окремій вебсторінці Національного банку, де можна знайти детальнішу інформацію про мережу.