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Новини Енергетика
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Віцепрем’єр РФ заявив про готовність відновити постачання газу в Європу через Білорусь

Новини БізнесЦензор Енергетика

газ,євросоюз

Росія ніби готова поновити постачання газу до Європи газопроводом "Ямал – Європа".

Як пише ТАСС, про це заявив віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак 25 грудня, передає Радіо Свобода.

"Європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, а в нас є можливості для відновлення постачання. Наприклад, не залученим залишається трубопровід "Ямал – Європа", зупинений із політичних мотивів", – зазначив він.

Новак також додав, що російська влада обговорює додаткове постачання газу через Туреччину.

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Рада ЄС офіційно ухвалила постанову, яка встановлює механізм корекції газового ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін. Регламент буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності 1 лютого 2023 року. Положення, пов’язані з обмеженням цін, набудуть чинності 15 лютого наступного року. 

Раніше країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів) з 15 лютого.

Автор: Юлiя Недашківська
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А это только частичное эмбарго на российскую нефть начало действовать-и русские сразу завыли:явно поток денег в госбюджет уменьшился и они уже готовы продавать газ в ЕС чтобы его пополнить. Плохо что ЕС не сделали граничную цену для российского газа не более 400 баксов. Россия всеравно вынуждена будет продавать по такой цене-этот газ ей просто некуда девать,она не может его продат в другом месте. Зато лишит парашку супердоходов за торговлю газом
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26.12.2022 12:20 Відповісти
Ага, как в фильме : "Вернись, я всё прощу !!!"

Пішов ти лісом зі своїм газом . . .
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26.12.2022 12:31 Відповісти
Ту тууу,поезд ушёл,ножки Буша уже не будет,репа свинособачая и щи...
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26.12.2022 13:03 Відповісти
будуть ануси Байдена
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26.12.2022 15:27 Відповісти
шутка в стиле зержачников . ноль юмора
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26.12.2022 16:42 Відповісти
не, Сотона наш человек
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26.12.2022 19:42 Відповісти
i там теж kill terrorists from Russia! Сut pipes, shut down the russian shop
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26.12.2022 19:54 Відповісти
 
 