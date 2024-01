Маск заявив, що Twitter уже не загрожує швидке банкрутство

Американський мільярдер та очільник Twitter Ілон Маск заявив, що компанії наразі не загрожує неминуче банкрутство.

Про це він написав у своїй соцмережі.

"Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства. Попереду ще багато роботи", – наголосив Маск.

Twitter isn’t secure yet, just not in the fast lane to bankruptcy. Still much work to do.