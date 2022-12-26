Маск заявив, що Twitter уже не загрожує швидке банкрутство

Американський мільярдер та очільник Twitter Ілон Маск заявив, що компанії наразі не загрожує неминуче банкрутство.

Про це він написав у своїй соцмережі.

"Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства. Попереду ще багато роботи", – наголосив Маск.

Twitter isn’t secure yet, just not in the fast lane to bankruptcy. Still much work to do. — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2022

За його словами, витрати компанії вдалося "взяти під контроль".

У листопаді під час зборів з топменеджерами Twitter Маск попередив, що компанія може отримати чистий негативний грошовий потік у кілька мільярдів доларів. Він додав, що не можна виключити можливість банкрутства.

Як повідомлялося, 19 грудня очільник компанії Twitter Ілон Маск запустив опитування серед користувачів соціальної мережі із питанням, чи варто йому піти з посади керівника. У голосуванні взяли участь 17,5 млн користувачів. При цьому 57,5% з них виступили за те, щоб Маск пішов із посади глави Twitter.

Після того Маск заявив, що дотримається результатів опитування, але перед тим планує знайти собі заміну на цій посаді.