Нацкомісія збирається підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році
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Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комуслуг (НКРЕКП), планує підвищити тарифи на воду та водовідведення. Підвищення, як очікується, здійснюватиметься у два етапи: з 1 січня нового року, а потім – з липня 2023 року.
Відповідні проєкти постанов опубліковані на сайті компанії. Їх планують розглянути на засіданні 27 грудня, передає Інтерфакс-Україна.
Підвищення тарифів на воду регулятор мотивує кількома факторами. А саме: зменшення обсягів реалізації, збільшення видатків на оплату праці, збільшення амортизації, збільшення вартості електроенергії.
Тарифи на воду в областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть. Це Харківська, Миколаївська та Херсонська області.
Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року ухвалили мораторій (законопроєкт №7427) на підвищення до кінця війни та шести місяців після її закінчення цін на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання зокрема стосується послуг з розподілу газу; теплової енергії – її виробництво, транспортування та постачання; послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/19/novyna/finansy/zelenskyj-********-zakon-pro-moratorij-pidvyshhennya-taryfiv-komunalni-posluhy
Ось вони як все закрутили... Тобто якщо не доберуть за тепло та гарячу воду, то надолужать підвищенням платні за воду та водовідведення. Як завжди тут: НІКОЛИ нічого ЧЕСНО і У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ робити не хочуть. Завжди якісь бюрократичні викрутаси, обмовки, умови, додаткові пункти і т.д. і т.п.