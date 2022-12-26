Нацкомісія збирається підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комуслуг (НКРЕКП), планує підвищити тарифи на воду та водовідведення. Підвищення, як очікується, здійснюватиметься у два етапи: з 1 січня нового року, а потім – з липня 2023 року.

Відповідні проєкти постанов опубліковані на сайті компанії. Їх планують розглянути на засіданні 27 грудня, передає Інтерфакс-Україна.



Підвищення тарифів на воду регулятор мотивує кількома факторами. А саме: зменшення обсягів реалізації, збільшення видатків на оплату праці, збільшення амортизації, збільшення вартості електроенергії.



Тарифи на воду в областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть. Це Харківська, Миколаївська та Херсонська області.



Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року ухвалили мораторій (законопроєкт №7427) на підвищення до кінця війни та шести місяців після її закінчення цін на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання зокрема стосується послуг з розподілу газу; теплової енергії – її виробництво, транспортування та постачання; послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.