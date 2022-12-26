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тарифи (1106) водопостачання (162) НКРЕКП (1370)

Нацкомісія збирається підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

вода

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комуслуг (НКРЕКП), планує підвищити тарифи на воду та водовідведення. Підвищення, як очікується, здійснюватиметься у два етапи: з 1 січня нового року, а потім – з липня 2023 року.

Відповідні проєкти постанов опубліковані на сайті компанії. Їх планують розглянути на засіданні 27 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

Підвищення тарифів на воду регулятор мотивує кількома факторами. А саме: зменшення обсягів реалізації, збільшення видатків на оплату праці, збільшення амортизації, збільшення вартості електроенергії.

Тарифи на воду в областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть. Це Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року ухвалили мораторій (законопроєкт №7427) на підвищення до кінця війни та шести місяців після її закінчення цін на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання зокрема стосується послуг з розподілу газу; теплової енергії – її виробництво, транспортування та постачання; послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Автор: Юлiя Недашківська
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Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року ухвалили мораторій (законопроєкт №7427) на підвищення до кінця війни та шести місяців після її закінчення цін на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання зокрема стосується послуг з розподілу газу; теплової енергії - її виробництво, транспортування та постачання; послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

 Ось вони як все закрутили... Тобто якщо не доберуть за тепло та гарячу воду, то надолужать підвищенням платні за воду та водовідведення. Як завжди тут: НІКОЛИ нічого ЧЕСНО і У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ робити не хочуть. Завжди якісь бюрократичні викрутаси, обмовки, умови, додаткові пункти і т.д. і т.п.
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26.12.2022 11:34 Відповісти
вода и так нехило стоит по сравнению с электрикой допустим....
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26.12.2022 17:20 Відповісти
Какого хера? Война вообш ето....
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26.12.2022 17:34 Відповісти
Кому война, а кому еще внукам не хватает.
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26.12.2022 20:31 Відповісти
Окуеть, куда еще в это время ? тут окуевший от этой жизни , а не поднять ли нам цену на воду ???Война , свет в туннели со свечкой, сирены +цену подымим на воду ... 👨‍👩‍👧‍👧
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26.12.2022 20:30 Відповісти
 
 