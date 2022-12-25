У Росії хочуть підвищити податки для громадян, які виїхали з країни

Держдума РФ розробляє законопроєкт про підвищення податкових ставок для росіян, які виїхали з країни.

Про це повідомив голова нижньої палати російського парламенту В’ячеслав Володін, передає Радіо Свобода.

За його словами, ті, хто покинув країну, не тільки віддалено працюють у російських компаніях, а й користуються всіма пільгами законодавства.

"Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати і ввести для них підвищену ставку оподаткування. Так буде справедливо", – зазначив Володін у Telegram.

Раніше в грудні стало відомо, що владна у РФ партія "Єдина Росія" працює над законопроєктом, який забороняє росіянам, які виїхали за кордон, працювати віддалено за деякими спеціальностями.

З початком російського вторгнення в Україну і оголошенням мобілізації з РФ виїхали сотні тисяч росіян працездатного віку, зокрема бізнесмени, IT-фахівці, науковці, лікарі та музиканти. Скільки з них залишилося за кордоном – достеменно невідомо. За офіційною статистикою, у першому півріччі міграційний відтік із країни становив близько 96 тисяч осіб.