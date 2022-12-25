Чистий продаж валюти Нацбанком за тиждень зменшився майже вдвічі
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Чистий продаж доларів Національним банком після чотирьох тижнів зростання цього тижня впав – до $441,1 млн з $834,1 млн тижнем раніше.
Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.
Із 19 по 23 грудня Нацбанк придбав $8 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $449,1 млн порівняно з $841,4 млн тижнем раніше.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав приблизно на 40 копійок – близько 40,35 грн/$1 при зовсім невеликому розширенні спреду, повернувшись на рівень місячної давності.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в листопаді скоротився до $1,57 млрд із $2,03 млрд у жовтні, $2,75 млрд у вересні, а міжнародні резерви зросли на 10,7% – до $27,42 млрд.
Загалом з початку року Нацбакнк придбав на ринку $3,26 млрд та 111 млн євро, а продав $25,28 млрд та 1,79 млрд євро.
Зокрема з початку війни купівля валюти досягла $2,6 млрд та 111 млн євро, а продаж – $22,5 млрд та 1,79 млрд євро.
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